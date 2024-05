OPINII Joi, 02 Mai 2024, 10:12

Tucker Carlson a trecut cu arme si bagaje in tabara celui mai virulent si otravitor putinism. Nu știu dacă Aleksandr Dughin este "creierul lui Putin", dar este în mod cert unul dintre principalii ideologi ai proiectului geopolitic ruscist. Este unul dintre doctrinarii euroasiatismului Este irelevant dacă Dughin se viziteaza cu Putin si poarta conversatii "intelectuale". Important este ca mitologemele dughiniste, pline de ura, agresive si vindicative, sunt elemente-cheie din cosmologia neo-imperialismului stalino-fascist. Tucker Carlson este noul Henri Barbusse, hagiograful lui Stalin. Biografia lui Stalin a comunistului francez a apărut în 1935. Era cu un an înainte de declanșarea Marii Terori. In acest sens putem vorbi despre similitudini între abjectiile secolului trecut si cele ale secolului XXI.Nu toata lumea a subscris la balivernele stalinistilor bine remunerați. La fel, nici astăzi nu toata lumea cumpara gogosile servite de sceleratii de la Kremlin.

Vladimir Tismaneanu Foto: Hotnews

Inteligența artificială poate face minuni. Dar nu este o inteligență morală. Este indiferentă moral. Monica Lovinescu l-a admirat pe Boris Souvarine, autorul unei excepționale biografii a lui Stalin, publicată la Paris în 1935. Traducerea românească a apărut la Humanitas în anii 90.

Grație ei am aflat despre acest prieten al lui Panait Istrati si al lui Victor Serge. Apoi, l-am intalnit la Paris, prin intermediul lui Jean-François Revel, pe Branko Lazich, prieten de idei al lui Souvarine. Mă gandeam azi la soarta unora precum acest ex-bolsevic, trezit printre primii, cu intuitii kremlinologice extraordinare. Au fost numiti "antistalinisti prematuri". L-au denunțat pe despotul paranoic cu doua, chiar trei decenii înainte de Raportul Secret al Nikita Hrușciov. Mă gandesc la acești ultimi 15 ani. Am scris despre Putin si putinism, adeseori în colaborare cu Marius Stan, am deconstruit sistemul de mistificări al Kremlinului. Evident, n-am fost singur...