Criză fără precedent la cel mai mare spital din Oradea: Toți cei 40 de medici de la primiri urgențe au demisionat

Medicul Hadrian Borcea, șeful demisionar al Unității de Primiri Urgențe de la Spitalul Județean Oradea, a precizat pentru HotNews.ro că soluția acordării de stimulente din fondurile proprii ale spitalelor pentru a compensa scăderile de venituri generate de noua lege a salarizării și de noul regulament al sporurilor, acolo unde acestea există, este doar una temporară, iar în momentul în care acești bani se vor termina, "va exploda întreaga tagmă, nu doar a urgentiștilor, ci a tuturor celor care sunt implicați": "Peste tot s-a mers pe o soluție temporară de compensări și de stimulente care sunt artificiale pentru a trece ziua de azi cu Hotărârea de Guvern. Dacă Hotărârea de Guvern nu relaxează condițiile legale, stimulentele la un moment dat se vor termina, nu vor avea de unde și atunci va exploda întreaga tagmă, nu doar a urgentiștilor, ci a tuturor celor care sunt implicați - terapiile intensive, oncologie, pneumoftiziologie, de foarte multe domenii unde va fi o problemă mare."Proteste în sănătate / Foto: SanitasÎn ceea ce privește demisiile sale și ale colegilor, Hadrian Borcea a precizat că acestea vor rămâne definitive în cazul în care nu se găsesc soluții, iar principala nemulțumire a demisionarilor nu o reprezintă, potrivit acestuia, scăderea salariilor, ci un "principiu": acordarea sporului de condiții grele de muncă: "Dacă nu se găsesc soluții, soluții care nu sunt de natură salarială, ci e vorba de un principiu: acela de a acorda spor de condiții grele de muncă celor care lucrează în condiții grele. Salariile medicilor au crescut, ale infimierilor și brancardierilor au crescut, ale asistentelor au rămas cam aceleași. Dar e vorba de un principiu: acela că serviciul nostru este o unitate extrem de complexă și lucrează și pe elicopter, și pe echipajele SMURD, și în condiții grele în interiorul spitalului, atunci să li se recunoască faptul că lucrează în condiții deosebite pentru că așa spune legea. Nu am spus nimic de cuantum. Dacă Primăria ar fi spus 'nu putem să dăm sporul maxim', am fi spus 'bine, dați-ne între 0 și 1% spor'. Nu e vorba de cuantum, ci e vorba de principiu. E chiar interesant ce reiese: cel care are studiile cele mai multe, cel care are vechimea cea mai mare și cel care lucrează în condițiile cele mai grele are cel mai mare impact negativ. E exact pe dos."Demisia lui Hadrian Borcea a devenit efectivă luni dimineță, la ora 8:00, în timp ce demisiile colegilor săi vor deveni efective lunea viitoare, tot la ora 8:00.Medicul Hadrian Borcea a explicat că și-a înaintat demisia vinerea trecută, cu preaviz de o zi: "Legea permite preaviz între 0 și 45 de zile, eu am dat preaviz de o zi, așa că preavizul a trecut luni dimineață. Colegii au dat preaviz de 5 zile, până lunea viitoare, la ora 8:00."Cei 40 de medici care și-au depus demisiile sunt toți medicii Unității de Primiri Urgențe, cu excepția rezidenților. Rezidenții nu și-au dat demisia din cauză că, dacă ar fi făcut acest lucru, ar fi ieșit din programul de pregătire.Demisiile medicilor ar putea fi urmate și de demisii ale asistenților de la Unitatea de Primiri Urgențe, spune medicul Hadrian Borcea: "Sunt 70 de asistenți din 96 care și-au semnat demisiile, dar eu i-am rugat să mai aștepte până decid ei că nu se mai poate, adică cât mai mult posibil, pentru că acolo e o problemă socială mai mult: acolo sunt foarte mulți tineri la început de carieră și impactul economic, social, ar fi mult mai mare acolo. Și atunci i-am rugat să mai aștepte, dar s-au semnat deja demisiile și le vor depune când decid ei."Medicul Hadrian Borcea mai spune că speră ca, săptămâna aceasta, să se găsească o soluție pentru a se evita greva generală de vineri și demisiile în bloc de la Spitalul Județean Oradea: "Vă dați seama că sperăm toți să se rezolve, pentru că nu folosește nimănui perioada asta de instabilitate."Reprezentanții sindicatelor din sănătate se află de marți, de la ora 10:00, la negocieri la Guvern. La întâlnire participă premierul Viorica Dăncilă, ministrul sănătăţii, Sorina Pintea, ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, şi ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici.Sindicatele au anunțat că vineri va fi grevă grevă generală în sistemul sanitar.Negocieri la GuvernSăptămâna a început cu o grevă de avertisment de două ore care a avut loc luni, între 9:00 și 11:00. Mii de angajați din sănătate - în special asistente și infirmiere, nu medici - au protestat, luni dimineață, în spitalele din întreaga ţară.Medicii nu au participat la greva de avertisment de luni pentru că reprezintă singura categorie din sistem avantajată de noua lege a salarizării și de noul regulament al sporurilor. Cei care au întrerupt lucrul sunt categoriile de salariați care spun că veniturile lor au scăzut din cauza noii legi a salarizării și in special a plafonării sporurilor la 30%: asistente medicale, infirmiere, angajați din medicina de laborator, biologi, chimiști, brancardieri, personalul TESA (tehnic, economic și socio-administrativ). Angajați din sănătate consultați de HotNews.ro susțin că există cazuri în care asistentele și infirmierele au pierdut 1.000 - 1.400 de lei din salariu.Pe perioada grevei, activitatea în spitale este asigurată în proporție de cel puțin 33%.Principala nemulțumire a sindicatelor și a angajaților din sistem o reprezintă noua lege a salarizării și noul regulament care prevede plafonarea sporurilor, contestatarii acestora susținând că în urma aplicării lor s-au creat "haos", scăderi salariale pentru unele categorii de angajați și numeroase inechități în sistem. ( Pe larg aici