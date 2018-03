Inscrieri clasa pregatitoare 2018 Ce fac copiii in prima clasa din invatamantul primar si cum arata fisa de evaluare de la finalul clasei pregatitoare

Ce materii fac copiii la Clasa pregatitoare

Comunicare in limba romana - programa scolara

sa inteleaga semnificatia unui mesaj scurt pe teme cunoscute si apropiate lor. Exemple de activitati la clasa, la aceasta lectie: sa faca un desen in care sa ilustreze despre ce este vorba in mesaj, sa raspunda la intrebarea "Despre ce este vorba in poveste?", jocuri de tipul Adevarat sau Fals cu intrebari despre o poveste pe care au ascultat-o in clasa, sa povesteasca scene preferate dintr-un text, sa raspunda la ghicitori

sa identifice diferite informatii intr-un mesaj scurt. Exemple de activitati: sa numeasca personajele dintr-o anumita poveste, sa raspunda Cine? Ce? Unde? Cum?, sa recunoasca propozitii care nu se potrivesc cu un mesaj ascultat anterior, sa arate fie cu degetul, fie cu creionul un detaliu dintr-un set de cuvinte, jocuri de grup - dupa ce toti copiii inteleg regulile jocului

sa identifice primul sau ultimul sunet dintr-un cuvant, silabele si cuvintele din propozitii rostite clar si rar. Exemple de activitati: Jocuri de tipul "Pune pe masa atatea jetoane cate cuvinte ai auzit", punerea in corespondenta a unui cuvant rostit cu imaginea potrivita, identificarea sensului unui cuvant spus de invatator sau un coleg, rostirea cuvintelor pe silabe, in jocuri, cantece sau numaratori ritmate, interpretarea unor cantece care contin onomatopee

exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale. Exemple de activitati: participarea la jocuri de rol de tipul vorbitor-ascultator folosind papusi pe deget, pe mana, marionete, masti, participarea la activitati de tipul "Stirile zilei" in care copiii asculta intamplari/ evenimente povestite de colegi sau adulti invitati, rezolvarea unor probleme intalnite in jocurile pe computer (unde instructiunile sunt oferite verbal)

pronuntarea clara a sunetelor si a cuvintelor in enunturi simple. Exemple de activitati: jocuri de miscare pentru exersarea corecta a actului respirator, cu accent pe pronuntia corecta, exercitii-joc de dictie, cantece, numaratori ritmate, activitati de tipul "Tu esti ecoul meu" (reproducerea unor mesaje formulate de adult sau copii), rostirea cuvintelor cu prelungirea unor sunete stabilite anterior, reglarea tonului, volumului si vitezei vorbirii prin rostirea repetata a aceluiasi enunt, cu schimbarea tonului, volumului sau vitezei vorbirii, asocierea unor imagini sau obiecte cu onomatopeele corespunzatoare, reproducerea unui mesaj scurt cu schimbarea intonatiei in functie de intentia de comunicare (intrebare, exclamatie, suparare, bucurie etc.)

transmiterea unor informatii referitoare la sine si la universul apropiat, prin mesaje scurte. Exemple de activitati: formularea de mesaje despre sine (nume, varsta, adresa), despre familie, colegi, animalul preferat, culoarea preferata, mancarea preferata, formularea unor raspunsuri la intrebari adresate de colegi pe teme de interes pentru copii, prezentarea unor evenimente semnificative din viata proprie

participarea cu interes la dialoguri scurte in situatii de comunicare uzuala: exersarea unor formule de salut, de adresare, prezentare si solicitare, adecvate contextului. Jocuri de exersare a unor reguli de comunicare eficienta, civilizata: vorbire pe rand, ascultarea interlocutorului, pastrarea ideii - Exemplu: "Spune si da mai departe", "Repeta si continua", "Statuile vorbitoare". Jocuri de rol: "La doctor", "La telefon", "In parc", "La cumparaturi", "O zi in familie", jocuri de tipul: "Sa ne imaginam"; "Ce s-ar intampla daca ..."

Recunoasterea unor cuvinte uzuale, scrise cu litere mari si mici de tipar

Identificarea semnificatiei unor simboluri care transmit mesaje de necesitate imediata, din universul familiar: M-metrou, H-spital, I-informatii, intrare, iesire, farmacie, trecere de pietoni, semafor etc.

Trasarea elementelor grafice si a contururilor literelor, folosind resurse variate. Exemple: exersarea musculaturii fine a mainii si a coordonarii miscarilor prin colorare, hasurare in interiorul unui contur, insirare de margele, coaserea unor puncte pe etamina in vederea pregatirii copilului pentru respectarea liniaturii, modelarea plastilinei, ruperea hartiei dupa un contur, pozitionarea corecta a suportului de scriere, orientarea in spatiul scrierii, prin joc: sus, jos, dreapta, stanga etc.

Redactarea unor mesaje simple: confectionarea unor felicitari si biletele cu litere de tipar rupte sau decupate din reviste, ziare etc.

Matematica si explorarea mediului

Recunoasterea si scrierea numerelor in concentrul 0-31

Compararea numerelor in concentrul 0-31

Ordonarea numerelor in concentrul 0-31, folosind pozitionarea pe axa numerelor

Efectuarea de adunari si scaderi in concentrul 0-31, prin adaugarea /extragerea a 1-5 elemente dintr-o multime data

Efectuarea de adunari repetate/ scaderi repetate prin numarare si reprezentari obiectuale in concentrul 0-31

Utilizarea unor denumiri si simboluri matematice (suma, total, diferenta, =, +.-) in rezolvarea si/sau compunerea de probleme

Orientarea si miscarea in spatiu in raport cu repere/directii precizate, folosind sintagme de tipul: in, pe, deasupra, dedesubt, langa, in fata, in spatele, sus, jos, stanga, dreapta, orizontal, vertical, oblic

Identificarea unor forme geometrice plane (patrat, triunghi, dreptunghi, cerc) si a unor corpuri geometrice (cub, cuboid, sfera) in obiecte manipulate de copii si in mediul inconjurator

Descrierea unor fenomene/procese/ structuri repetitive simple din mediul apropiat, in scopul identificarii unor regularitati. Exemple: gasirea elementelor unei multimi, fiind date elementele celeilalte multimi si regula de corespondenta dintre acestea; exercitii variate de asocieri si corespondente (ex.: papusa-rochie, pantof-picior, masina-sofer, ploaie-umbrela, patrat-linie etc.); jocuri de tipul: "Ce anotimp este?" pentru recunoasterea fenomenelor naturii in situatii reale sau in imagini (ploaie, ninsoare, vant etc.);

Manifestarea grijii pentru comportarea corecta in relatie cu mediul familiar: participarea la actiuni care implica un mediu curat si prietenos in cadrul clasei; realizarea unor postere referitoare la regulile de igiena colectiva;

Formularea unor observatii asupra mediului apropiat folosind limbajul comun, reprezentari prin desene si operatorii logici "si", "nu"

Identificarea relatiilor de tipul "daca... atunci..." intre doua evenimente succesive

Sortarea/clasificarea unor obiecte/ materiale etc., pe baza unui criteriu dat

Rezolvarea de probleme in care intervin operatii de adunare sau scadere cu 1-5 unitati in concentrul 0-31, cu ajutorul obiectelor

Utilizarea unor masuri neconventionale pentru determinarea si compararea lungimilor. Exemplu: alegerea potrivita a unor unitati neconventionale (palma, creionul etc.) pentru masurarea lungimii;

recunoasterea bancnotelor de 1 leu, 5 lei, 10 lei, jocuri de gestionare a unui mic buget - pentru excursie, vizita la muzeu, plimbare in parc, vizionarea unui film etc.;

Cum arata fisa de evaluare a elevilor la finalul clasei pregatitoare

Ministerul Educatiei a inregistrat 51.157 de cereri de inscriere in clasa pregatitoare, potrivit unei centralizari realizate luni, 12 martie, la ora 18:00. Reprezentantii Ministerului au declarat pentru HotNews.ro ca 89,6% dintre cereri vizeaza copii cu varsta de 6 ani impliniti pana la data de 31 august 2018, inclusiv.Potrivit Legii educatiei, "curriculumul pentru clasele pregatitoare urmareste dezvoltarea fizica, socioemotionala, cognitiva a limbajului si comunicarii, precum si dezvoltarea capacitatilor si a atitudinilor in invatare, asigurand totodata puntile catre dezvoltarea celor 8 competente-cheie" (competente de comunicare in limba romana si in limba materna, in cazul minoritatilor nationale; competente de comunicare in limbi straine; competente de baza de matematica, stiinte si tehnologie; competente digitale de utilizare a tehnologiei informatiei ca instrument de invatare si cunoastere; competente sociale si civice; competente antreprenoriale; competente de sensibilizare si de expresie culturala; competenta de a invata sa inveti).- 5 ore/saptamana- 1 ora- 4 ore- 1 ora- 2 ore- 2 ore- 2 ore- 2 oreLegea educatiei prevede ca, la finalul clasei pregatitoare, invatatorul realizeaza, "in baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei Nationale, un raport de evaluare a dezvoltarii fizice, socioemotionale, cognitive, a limbajului si a comunicarii, precum si a dezvoltarii capacitatilor si atitudinilor de invatare" (art. 74 alin. 1 din legea educatiei nr.1/2011).

Raport de Evaluare Clasa Pregatitoare



Amintim ca Mircea Miclea, fost ministru al Educatiei si presedintele comisiei prezidentiale care a gandit legea educatiei nr. 1/2011, a avertizat inca din 2015 ca fisele de evaluare a copiilor, la finalul clasei pregatitoare, pun accent pe memorare, in loc de abilitati. "Una dintre competente este cea de autoreglare emotionala, ceea ce inseamna ca elevul de 6 ani sa invete sa isi gestioneze de exemplu furia, alta este complianta la reguli - capacitatea copilului sa inteleaga si sa respecte regulile. Daca nu dobandeste aceste abilitati pana la intrarea in scoala, chiar daca are un invatator foarte bun, copilul nu va profita in scoala de el, pentru ca are complianta foarte scazuta, deci capacitatea lui de a respecta reguli. Fisa ar fi trebuit sa evalueze aceste competente, despre care cercetarile au aratat ca sunt critice, si nu cate cunostinte are la religie, la romana, care se pot dobandi foarte rapid, intr-o luna de scoala", a declarat atunci Mircea Miclea.



Calendar inscriere in clasa pregatitoare 2018 - completarea si depunerea cererilor



Completarea si depunerea cererilor de inscriere in clasa pregatitoare are loc in doua etape. La etapa a doua participa doar copiii care nu au fost cuprinsi intr-o scoala dupa prima etapa.

Prima etapa: 8 - 26 martie



de luni pana vineri, intre orele 8:00 - 18:00

parintii pot fi programati pentru inscriere de catre unitatea de invatamant.

30 martie: afisarea in scoli si pe site-urile inspectorarelor scolare a listei copiilor inscrisi dupa prima etapa

A doua etapa: 12 - 18 aprilie

Daca, dupa prima etapa, copiii nu sunt cuprinsi in nicio unitate de invatamant, parintii vor completa o noua cerere de inscriere, repartizarea urmand sa se faca pe locurile ramase disponibile dupa prima etapa.

Unitatile de invatamant sunt obligate sa afiseze situatia copiilor inscrisi si a locurilor ramase disponibile, dupa fiecare etapa de inscriere.

23 aprilie: afisarea in unitatile de invatamant si pe site-urile inspectorarelor scolare a listei copiilor inscrisi dupa a doua etapa

Descarca de aici Calendarul integral si Metodologia de inscriere a copiilor in clasa pregatitoare, in anul scolar 2018-2019

Citeste si: