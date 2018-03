Astazi incepe inscrierea in clasa pregatitoare. Care sunt actele necesare pentru inscrierea copiilor in invatamantul primar

Clasa pregatitoare 2018

Care sunt actele necesare la inscrierea copilului in clasa pregatitoare 2018:

Cerere-tip de inscriere (o gasiti la scoala, dar si pe edu.ro )

(o gasiti la scoala, dar si pe ) Copie si original dupa actul de identitate al parintelui /tutorelui legal; parintii divortati depun la inscriere si hotararea judecatoreasca definitiva din care rezulta modul in care se exercita autoritatea parinteasca si unde a fost stabilita locuinta minorului

/tutorelui legal; parintii divortati depun la inscriere si hotararea judecatoreasca definitiva din care rezulta modul in care se exercita autoritatea parinteasca si unde a fost stabilita locuinta minorului Copie si original al certificatului de nastere al copilului

Copie a documentului care atesta dezvoltarea psihosomatica corespunzatoare pentru parcurgerea clasei pregatitoare (acolo unde este cazul)

Alte documente care sa ateste indeplinirea criteriilor generale si/sau specifice (acolo unde este cazul)

Unde se fac inscrierile in clasa pregatitoare

La ce scoala poate fi inscris copilul

inscrierea copilului la scoala de circumscriptie: in aceasta situatie, copilul are in mod obligatoriu loc si este automat inscris. Scoala de circumscriptie este scoala cea mai apropiata de locuinta copilului, la care locuinta este arondata. Vezi aici la ce scoala esti arondat, pentru inscrierea copiilor in invatamantul primar

pentru o alta scoala, alta decat cea de circumscriptie: in aceasta situatie, copilul este inscris numai daca raman locuri libere dupa ce s-au inscris intai copiii care apartineau prin arondare acestei soli si, daca este cazul, pe baza criteriilor generale si, ulterior, a celor specifice de departajare.



Cum se inscriu copiii in clasa pregatitoare, in scolile private

Inscrierea copiilor in scolile particulare se face in prima etapa: 8 - 26 martie 2018



Inscrierea se face direct la scoala sau pe formularul online, daca unitatea de invatamant autorizata/acreditata si-a introdus toate datele in aplicatia informatica pentru inscrierea in clasa pregatitoare, la fel ca unitatile de invatamant de stat. Daca nu, inscrierea se face doar la unitatea de invatamant. In cazul inscrierii online, validarea inscrierii se face la sediul unitatii de invatamant dorite.

Care sunt criteriile de departajare pe care scolile le aplica, daca numarul copiilor care vor sa urmeze cursurile este mai mare decat numarul de locuri

existenta unui certificat medical de incadrare in grad de handicap a copilului;

existenta unui document care dovedeste ca este orfan de ambii parinti. Situatia copilului care provine de la o casa de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimileaza situatiei copilului orfan de ambii parinti;

existenta unui document care dovedeste ca este orfan de un singur parinte;

existenta unui frate/a unei surori inmatriculat/inmatriculate in unitatea de invatamant respectiva.

Ele sunt aplicate dupa criteriile generale si numai daca acestea nu reusesc sa faca departajarea intre copii

Sunt elaborate de catre fiecare scoala in parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de catre parinti/tutori legali si nu pot fi discriminatorii, respectiv trebuie sa tina cont de faptul ca toti copiii au drepturi egale, indiferent de conditia sociala, financiara, indiferent de nationalitate, rasa, religie, confesiune, sex etc. Fiecare scoala afiseaza aceste criterii specifice

Care este calendarul inscriere in clasa pregatitoare 2018 - completarea si depunerea cererilor

Calendarul inscrierilor in clasa pregatitoare prevede ca joi, 8 martie, incepe prima etapa a inscrierilor in invatamantul primar., in aceasta etapa.Cererile-tip de inscriere pot fi completate si validate direct la scoala. Ministerul precizeaza ca, dar dupa completarea acestora, parintii trebuie sa mearga tot la unitatea de invatamant in care doresc inscrierea copilului pentru validarea cererii.Parintele poate sa aleaga intreMinisterul Educatiei precizeaza caCompletarea si depunerea cererilor de inscriere in clasa pregatitoare are loc in doua etape. La etapa a doua participa doar copiii care nu au fost cuprinsi intr-o scoala dupa prima etapa.

Prima etapa: 8 - 26 martie



de luni pana vineri, intre orele 8:00 - 18:00

parintii pot fi programati pentru inscriere de catre unitatea de invatamant.

30 martie: afisarea in scoli si pe site-urile inspectorarelor scolare a listei copiilor inscrisi dupa prima etapa

A doua etapa: 12 - 18 aprilie

Daca, dupa prima etapa, copiii nu sunt cuprinsi in nicio unitate de invatamant, parintii vor completa o noua cerere de inscriere, repartizarea urmand sa se faca pe locurile ramase disponibile dupa prima etapa.

Unitatile de invatamant sunt obligate sa afiseze situatia copiilor inscrisi si a locurilor ramase disponibile, dupa fiecare etapa de inscriere.

23 aprilie: afisarea in unitatile de invatamant si pe site-urile inspectorarelor scolare a listei copiilor inscrisi dupa a doua etapa

De unde pot afla parintii mai multe informatii

Telverde: poate fi apelat numarul 0 800 816 xyz, unde xyz reprezinta indicativul pentru fiecare judet (ex. TelVerde Arad 0 800 816 257, TelVerde Bucuresti 0 800 816 021)

poate fi apelat numarul 0 800 816 xyz, unde xyz reprezinta indicativul pentru fiecare judet (ex. TelVerde Arad 0 800 816 257, TelVerde Bucuresti 0 800 816 021) Site-urile inspectoratele scolare judetene - prin ordin de ministru, inspectoratele sunt obligate sa creeze, pe prima pagina a site-urilor lor, o sectiune numita Inscrierea in invatamantul primar 2018.

Bucuresti - Inspectoratul scolar al municipiului Bucuresti - Inscrierea in invatamantul primar 2018

TelVerde Bucuresti 0 800 816 021



Alba - Inspectoratul scolar judetean Alba - Inscrierea in invatamantul primar 2018

TelVerde Alba 0 800 816 258



Arad - Inspectoratul scolar judetean Arad - Inscrierea in invatamantul primar 2018

​TelVerde Arad 0 800 816 257 ​



Arges - Inspectoratul scolar judetean Arges - Inscrierea in invatamantul primar 2018

​TelVerde Arges 0 800 816 248



Bacau - Inspectoratul scolar judetean Bacau - Inscrierea in invatamantul primar 2018

​TelVerde Bacau 0 800 816 234

Bihor - Inspectoratul scolar judetean Bihor - Inscrierea in invatamantul primar 2018

TelVerde Bihor 0 800 816 259



Bistrita-Nasaud - Inspectoratul scolar judetean Bistrita-Nasaud - Inscrierea in invatamantul primar 2018

TelVerde Bistrita-Nasaud 0 800 801 100



Botosani - Inspectoratul scolar judetean Botosani - Inscrierea in invatamantul primar 2018

TelVerde Botosani 0 800 816 231



Brasov - Inspectoratul scolar judetean Brasov - Inscrierea in invatamantul primar 2018

TelVerde Brasov 0 800 816 268



Braila - Inspectoratul scolar judetean Braila - Inscrierea in invatamantul primar 2018

TelVerde Braila 0 800 816 239



Buzau - Inspectoratul scolar judetean Buzau - Inscrierea in invatamantul primar 2018

TelVerde Buzau 0 800 816 238



Caras-Severin - Inspectoratul scolar judetean Caras-Severin - Inscrierea in invatamantul primar 2018

TelVerde Caras-Severin 0 800 816 255



Calarasi - Inspectoratul scolar judetean Calarasi - Inscrierea in invatamantul primar 2018

TelVerde Calarasi 0 800 816 242



Cluj - Inspectoratul scolar judetean Cluj - Inscrierea in invatamantul primar 2018

TelVerde Cluj 0 800 816 264



Constanta - Inspectoratul scolar judetean Constanta - Inscrierea in invatamantul primar 2018

TelVerde Constanta 0 800 816 241



Covasna - Inspectoratul scolar judetean Covasna - Inscrierea in invatamantul primar 2018

Telverde Covasna 0 800 816 267



Dambovita - Inspectoratul scolar judetean Dambovita - Inscrierea in invatamantul primar 2018

TelVerde Dambovita 0 800 816 245



Dolj - Inspectoratul scolar judetean Dolj - Inscrierea in invatamantul primar 2018

TelVerde Dolj 0 800 816 251



Galati - Inspectoratul scolar judetean Galati - Inscrierea in invatamantul primar 2018

TelVerde Galati 0 800 816 236



Giurgiu - Inspectoratul scolar judetean Giurgiu

TelVerde Giurgiu 0 800 816 246



Gorj - Inspectoratul scolar judetean Gorj - Inscrierea in invatamantul primar 2018

TelVerde Gorj 0 800 816 253



Harghita - Inspectoratul scolar judetean Harghita - Inscrierea in invatamantul primar 2018

TelVerde Harghita 0 800 816 266



Hunedoara - Inspectoratul scolar judetean Hunedoara - Inscrierea in invatamantul primar 2018

TelVerde Hunedoara 0 800 816 254



Ialomita - Inspectoratul scolar judetean Ialomita - Inscrierea in invatamantul primar 2018

TelVerde Ialomita 0 800 816 243



Iasi - Inspectoratul scolar judetean Iasi - Inscrierea in invatamantul primar 2018

TelVerde Iasi 0 800 816 232



Ilfov - Inspectoratul scolar judetean Ilfov - Inscrierea in invatamantul primar 2018

TelVerde Ilfov 0 800 080 345



Maramures - Inspectoratul scolar judetean Maramures

TelVerde Maramures 0 800 816 262



Mehedinti - Inspectoratul scolar judetean Mehedinti - Inscrierea in invatamantul primar 2018

TelVerde Mehedinti 0 800 816 252



Mures - Inspectoratul scolar judetean Mures - Inscrierea in invatamantul primar 2018

TelVerde Mures 0 800 816 265



Neamt - Inspectoratul scolar judetean Neamt - Inscrierea in invatamantul primar 2018

TelVerde Neamt 0 800 816 233





Olt - Inspectoratul scolar judetean Olt - Inscrierea in invatamantul primar 2018

TelVerde Olt 0 800 816 249



Prahova - Inspectoratul scolar judetean Prahova - Inscrierea in invatamantul primar 2018

TelVerde Prahova 0 800 816 244



Satu Mare - Inspectoratul scolar judetean Satu Mare - Inscrierea in invatamantul primar 2018

TelVerde Satu Mare 0 800 816 261



Salaj - Inspectoratul scolar judetean Salaj - Inscrierea in invatamantul primar 2018

TelVerde Salaj 0 800 816 260



Sibiu - Inspectoratul scolar judetean Sibiu - Inscrierea in invatamantul primar 2018

TelVerde Sibiu 0 800 816 269



Suceava - Inspectoratul scolar judetean Suceava - Inscrierea in invatamantul primar 2018

TelVerde Suceava 0 800 816 230



Teleorman - Inspectoratul scolar judetean Teleorman - Inscrierea in invatamantul primar 2018

TelVerde Teleorman 0 800 816 247



Timis - Inspectoratul scolar judetean Timis - Inscrierea in invatamantul primar 2018

TelVerde Timis 0 800 816 256



Tulcea - Inspectoratul scolar judetean Tulcea - Inscrierea in invatamantul primar 2018

TelVerde Tulcea 0 800 816 240



Vaslui - Inspectoratul scolar judetean Vaslui - Inscrierea in invatamantul primar 2018

TelVerde Vaslui 0 800 816 235

Valcea - Inspectoratul scolar judetean Valcea - Inscrierea in invatamantul primar 2018

TelVerde Valcea 0 800 806 806



Vrancea - Inspectoratul scolar judetean Vrancea - Inscrierea in invatamantul primar 2018

TelVerde Vrancea 0 800 816 237



