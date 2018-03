Alegeri Rusia 2018 O organizatie care monitorizeaza alegerile avertizeaza ca observatorii independenti ar putea sa fie tinta unor "atacuri" in ziua scrutinului

Organizatia a inregistrat un numar "alarmant" de plangeri, in ultimele zile, potrivit carora angajatori obliga sau exercita presiuni asupra muncitorilor sa voteze, a declarat el.Melkoniant a catalogat drept "fara precedent" sumele cheltuite in vederea scoaterii alegatorilor la urne."Suntem ingrijorati cu privire la posibile provocari. Ma tem ca observatori independenti vor deveni tinte ale unor atacuri", a declarat el, fara sa faca alte precizari.In contextul in care autoritatile americane ancheteaza un amestec al Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, Moscova a avertizat cu privire la un eventual amestec in alegerile de duminica.Peste 1.500 de observatori internationali vor monitoriza scrutinul alaturi de mii de observatori rusi. Guvernul vrea sa se asigure ca alegerile sunt "curate", dupa ce ultimele alegeri prezidentiale, in 2012, au fost patate de acuzatii de frauda si de introducere ilegala de buletine de vot in urne.Spre deosebire de scrutinul trecut, presedintele in exercitiu Vladimir Putin nu se confrunta cu opozanti puternici.