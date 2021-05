Cum sa ne crestem copiii in lumea digitala

Ghid Practic

.„Naratiunile din jocurile video sunt fascinante. Intr-un fel, sunt niste versiuni interactive ale povestilor cu care ne delectam la televizor sau la cinema. Au ceva de spectacol dramatic, de roman sau de poveste spusa in jurul focului. Cand te gandesti ca aproape fiecare copil se joaca pe computer, se poate spune fara exagerare ca acestea sunt formele narative principale din secolul XXI.

Cu alte cuvinte, jocurile video sunt noile povesti de adormit copiii, noile basme, noua mitologie, poate chiar si noua Scriptura. Sunt cea mai proaspata forma de comunicare scrisa si inregistrata.“ — JORDAN SHAPIRO

„Jordan Shapiro risipeste temerile celor care se plang de carentele educative ale noii generatii conectate.“ — HOWARD GARDNER

„Noua copilarie trebuie citita de parinti si educatori! E o resursa incredibil de pretioasa pentru dezvoltarea sanatoasa a familiilor si a copiilor in lumea tehnologica de astazi.“ — WENDY KOPP

Jordan Shapiro traieste in Philadelphia (SUA), impreuna cu cei doi copii ai sai, si este profesor la Joan Ganz Cooney Center at Sesame Workshop, precum si la Center for Universal Education de la Brookings Institution.

Cursurile sale abordeaza problematica educatiei in noua lume digitala si rolul formativ al jocurilor pe computer. De exemplu, in cursul sau online „Critical Thinking with Video Games“ discuta relatiile surprinzatoare dintre marile texte ale culturii occidentale si structura jocurilor digitale.

A fost consultant si strateg la United States Air Force si la Thomas Edison State College. Intre anii 2012 si 2017 a scris articole despre educatie in revista Forbes. Calatoreste mult, sustinand conferinte despre metamorfozele educatiei in lumea digitala.

Jordan Shapiro a mai publicat: Buying Dharma: Reflections on Postural Yoga and Consumerism (2011), Occupy Psyche: Jungian and Archetypal Perspec tives on a Movement (2012), Freeplay: A Video Game Guide to Maximum Euphoric Bliss (2013).