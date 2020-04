Ierusalim. Biografia unui oras

​Recomandare de lectura

Ierusalimul este orasul universal, capitala a doua popoare, sanctuarul a trei religii; este trofeul ravnit de trei imperii, locul Judecatii de Apoi si campul de batalie al ciocnirii de astazi dintre civilizatii. Istoria Ierusalimului este istoria lumii.

De la regele David la Barack Obama, de la nasterea iudaismului, crestinismului si islamismului la conflictul palestiniano-israelian s-au scurs 3 000 de ani de credinta, masacre, fanatism si coexistenta a mai multor religii. Cum a devenit orasul acesta mic si indepartat Orasul Sfant, „centrul lumii" si, in prezent, cheia pacii in Orientul Mijlociu?

Cititi povestea celui mai fascinant oras din lume: o istorie construita din date si anecdote picante, relatata de unul dintre cei mai importanti istorici ai prezentului. Personalitatile care si-au lasat amprenta asupra orasului sunt numeroase: de la Solomon, Saladin si Suleiman Magnificul la Cleopatra, Caligula si Churchill; de la Abraham la Iisus si Mahomed; de la figurile lumii antice – regina Isabela, Nabucodonosor, Irod si Nero la numele cu rezonanta ale timpurilor moderne – Kaiser, Disraeli, Mark Twain, Rasputin si Printul Lawrence al Arabiei. Regi, imparati, profeti, poeti, sfinti, cuceritori si femei usoare.

Biografia Ierusalimului se scrie prin razboaie, lupte sangeroase pentru putere, atrocitati comise in numele credintei sau idile fulgeratoare. Cercetand asiduu arhivele si bazandu-se pe descoperiri recente, pe documentele propriei familii si pe munca sa de o viata, Montefiore reveleaza esenta sacrului si a misticismului, a identitatii si a puterii intr-o cronica unica a orasului despre care multi cred ca va fi locul unde va veni Apocalipsa. Asa s-a nascut singurul oras care exista de doua ori – in cer si pe pamant.

este istoric si scriitor, iar lucrarile lui au fost traduse in 35 de limbi. S-a nascut si a studiat istoria la Cambridge. A scris pentru The Sunday Times, The Spectator, The Daily Telegraph, The Daily Mail din Marea Britanie si The New York Review of Books, The New Republic, The New York Times din USA.