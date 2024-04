RĂZBOI ÎN UCRAINA Miercuri, 10 Aprilie 2024, 06:53

Diplomatul american Kurt Volker, fost reprezentant special al Departamentului de Stat al SUA pentru Ucraina, a declarat că un ajutor suplimentar pentru Kiev din partea Washingtonului, în valoare de 61 de miliarde de dolari, va fi aprobat în luna aprilie a acestui an, potrivit agenșiei RBC, citată de Rador Radio România.

Congresul SUA Foto: Pierette Guertin / Alamy / Profimedia Images

„Cred că ajutorul suplimentar pentru Ucraina va fi de 61 de miliarde. Și cred că va fi aprobat luna aceasta. Eu am greșit înainte. Şi sunt gata să greșesc din nou. Dar poate vă amintiți că am fost aici, la Kiev, în mai anul trecut și am fost întrebat despre cererea administrației de 15 miliarde și am spus următoarele: nu, vor fi 60 și asta pentru că nimeni nu vrea să voteze de două ori această problemă” - a afirmat Volker, într-un interviu pentru RBC.

Acesta a adăugat că Washingtonul vrea să obțină aprobarea ajutorului pentru Ucraina și, apoi, să se ocupe de alegerile prezidențiale.

„Vrem să realizăm acest lucru și, apoi, să organizăm alegerile prezidențiale. Vor fi 60 de miliarde și vor fi votate o singură dată, iar, apoi, vom avea alegeri prezidențiale” - a subliniat Volker.

Totodată, diplomatul a adăugat că 80% dintre membrii Camerei Reprezentanților a SUA susțin ajutorul pentru Ucraina.

„Motivul este matematica de bază. 80% dintre membrii Camerei Reprezentanților, atât republicani, cât și democrați, sprijină ajutorul pentru Ucraina. Ei vor ca acest lucru să se întâmple. Dacă aduci proiectul de lege în Camera Reprezentanților, obţii ntre 300 şi 350 de voturi” - a explicat Kurt Volker