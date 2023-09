RĂZBOI ÎN UCRAINA Joi, 07 Septembrie 2023, 17:44

1

Evhen Dîkîi, un fost comandant de companie din cadrul Batalionului Aidar al Ucrainei, afirmă că faimoșii „dinți de dragon” folosiți de armata rusă pentru liniile sale de apărare sunt inutili și că alte elemente defensive au pus probleme trupelor Kievului, relatează Insider.

Soldati ucraineni Foto: Ukrinform / Avalon / Profimedia

„Să începem cu lucrurile amuzante, printre ele se numără așa-zișii 'dinți de dragon'. Cred că toată lumea a văzut deja fotografii sau înregistrări video [cu aceștia]”, a declarat el într-un amplu interviu acordat revistei The New Voice of Ukraine, amintind totuși că este vorba de „blocuri albe piramidale care, în mintea rușilor, trebuiau să oprească tancurile noastre cumva”.

„Motivul pentru care aceste piramide au fost construite este, sincer să fiu, un mister pentru mine. Singura explicație rațională este că cineva a furat de la buget. Fiindcă ele sunt complet inutile când vine vorba de oprirea tancurilor”, a mai spus Dîkîi.

„Dacă vă amintiți, în urmă cu poate câțiva ani era la modă să pui pe masă așa-zise piramide energetice, care trebuiau să protejeze împotriva energiilor negative. Folosirea acestor piramide de beton este exact la fel”, a adăugat fostul comandant ucrainean.

El a spus însă că ofensiva declanșată în luna iunie împotriva ocupanților ruși a întâmpinat probleme din cauza celorlalte elemente ale liniilor defensive, afirmând că în special prima a fost „foarte puternică”.

„În primul rând, ea a inclus în general cel mai mare câmp de mine, poate chiar din istoria Europei”, a spus el, explicând că în spatele acestuia militarii ucraineni s-au lovit de „o linie punctată cu redute fortificate”.

Cum arată liniile defensive construite de armata rusă

În ceea ce privește a doua linie defensivă a rușilor, Dîkîi spune că aceasta este formată din tranșee și buncăre de beton protejate de „zeci de câmpuri de mine individuale cu pasaje între ele” pentru a le permite trupelor rusești să treacă rapid dintr-un punct defensiv în altul.

Ofițerul ucrainean a spus că soldații Kievului vor putea să folosească aceste pasaje împotriva apărătorilor ruși, odată ce ajung aici.

El a afirmat însă că a treia linie a rușilor nu reprezintă un obstacol atât de mare întrucât a fost gândită în principal pentru a asigura reaprovizionarea primelor două.

„Rușii nu vor putea să o apere”, susține el.

Comentariile sale vin în contextul în care trupele ucrainene au reușit să treacă de prima linie defensivă a rușilor la Robotîne, deschizând calea spre realizarea unei breșe mai largi în vestul regiunii Zaporojie.

Aici se află axa pe care forțele ucrainene încearcă să înainteze către orașul Melitopol din apropierea coastei Mării Azov pentru a tăia în două forțele ruse de ocupație și culoarul lor către Crimeea.

„Există unele motive pentru un optimism precaut”, mai spune Dîkîi, după ultimele progrese ale trupelor Kievului.

Urmărește ultimele evoluții din a 561-a zi a războiului din Ucraina LIVETEXT pe HOTNEWS.RO.