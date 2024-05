Parteneriat media Luni, 13 Mai 2024, 14:37

Peste 1.000 de artiști români și străini, 200 de evenimente, 350 de voluntari, 12 zile, zeci de expoziții, festivaluri de film, de teatru și de dans, trei zile de show-uri de modă, spectacole de arte vizuale, concerte, conferințe și workshop-uri. Așa poate fi descrisă, pe scurt, cea de-a patra ediție a Romanian Creative Week (RCW), care se va desfășura la Iași în perioada 15-26 mai 2024. Organizatorii celui mai important eveniment dedicat industriilor creative din UE au anunțat luni, 13 mai, în cadrul unei conferințe de presă, o parte dintre surprizele pregătite pentru RCW24, o ediție care își propune inspire și să energizeze publicul, ajuns, anul trecut, la peste 1 milion de persoane.

Irina Schrotter Foto: Romanian Creative Week

Stabilit la Paris de mai mulți ani, Mircea Cantor, câștigătorul prestigiosului premiu Duchamp (2011), va expune la Baia Turcească proiectul realizat la invitația celebrei case de modă Dior-Lady Dior Art, proiect prin care artistul reimaginează în manieră proprie faimoasa geantă Lady Dior.

Andrei Pleșu, Horia-Roman Patapievici, Ioan Stanomir și Vasile Bănescu vor susține, în zilele de 16, 17 și 18 mai, la Teatrul „Luceafărul”, Conferințele Creativității, un eveniment organizat în premieră de RCW.

Între numele sonore care se vor afla la Iași se numără și scenograful Dragoș Buhagiar, președintele UNITER, invitat alături de artistul vizual Andrei Cozlac în cadrul Festivalul de Teatru de autor ACT. Cei doi, alături de arhitectul Andrei Bodnar, sunt și autorii instalației „Shifting Realities”, expusă pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, pe toată perioada RCW. În 24 mai, de la ora 16.00, la Baia Turcească, Dragoș Buhagiar se va întâlni cu publicul, odată cu lansarea cărții sale, „Scenograful la răscruce de arte”.

„Romanian Creative Week a devenit o platformă de accelerare pentru tinerii din industriile creative. Un loc de intersecție și de întâlnire între diverse zone creative, un motiv de bucurie pentru iubitorii de creativitate și o motivație de a deveni și mai inspirat în viitor. Iașul începe să culeagă roadele deschiderii și încrederii pe care o acordă tinerilor acestei țări. E locul de plecare pe drumul provocator al creativității, pentru mii de tineri. Ne bucurăm să îi primim în orașul nostru, să îi descoperim și să îi susținem. În acest an, nu mai puțin de 60% dintre artiștii RCW sunt tineri aflați la început de carieră”, a declarat Irina Schrotter, președintele Federației Patronatelor Industriilor Creative din România, organizatorul RCW.

„Iașiul, Capitala Culturală a României, se pregătește pentru o nouă manifestare de înaltă ținută. Așadar, în a doua jumătate a lunii lui Florar, Iașul va găzdui o nouă ediție a festivalului Romanian Creative Week. Mă bucur că asistăm la formarea unui nou brand al orașului nostru, care va scrie istorie, va genera entuziasm și va crea suporteri fideli. S-a spus de multe ori că industriile creative - excelent reprezentate în Capitala Moldovei - au devenit un mare avantaj al Iașului, unul care trebuie valorificat și promovat în moduri dintre cele mai diverse.

Sunt convins că Romanian Creative Week ne va propune una dintre cele mai inspirate călătorii în lumea economiei creative. Este – nu am nicio îndoială în această privință – o lume a viitorului apropiat. Îi felicit pe toţi cei implicaţi în organizarea acestei manifestări, le doresc succes și îi îndemn pe ieșeni să-și dea frâu liber imaginației, participând în număr cât mai mare la această nouă ediție a festivalului Romanian Creative Week”, a declarat Mihai Chirica, primarul Iașului, în cadrul conferinței de presă găzduită de Primăria Municipiului Iași, partener strategic al evenimentului.

„Tema de anul acesta a RCW, Energy, reflectă perfect eforturile noastre pentru transformarea capitalei Moldovei într-un hub de creativitate și inovație, iar publicului îi promitem 12 zile marcate de evenimente dinamice, expoziții speciale, concerte și conferințe care își propun să promoveze dialogul onest și rafinat pe diferite teme artistice. Odată cu această ediție, am lansat aplicația RCW, care vine în sprijinul participanților pentru facilitarea navigării în cadrul celor peste 200 de evenimente”, a declarat Cătălin Alionte, directorul RCW. Aplicația RCW, dezvoltată în parteneriat cu Centric IT Solutions România, este disponibilă pe prima poziție în căutările din Google Play și Apple Store și conține programul integral al evenimentului. În plus, aplicația le ofere participanților o experiență inedită, prin intermediul unui modul de realitate augumentată.

Recomandări RCW 24

Împărțit pe șapte piloni - Arts&Crafts, New Media, Design, Content Creation, Creative Entrepreneurship, Innovation & Digital, Sustenabilitate și Comunități Creative, RCW 2024 propune publicului peste 200 de evenimente, între cele mai sonore fiind:

Romanian Fashion Week, evenimentul cu cea mai lungă tradiție din România dedicat modei, este programat în perioada 24 – 26 mai 2024, în Grădinile Palas. Zeci de designeri își vor prezenta ultimele colecții la Iași, pe cel mai impozant catwalk din țară, printre care Affair 37, Atelier Hamza, BOL Fashion Of Nature by Oana Lupaș, Smaranda Almășan, AXENTE, Carmen Secăreanu, Chic Utility, Irina Schrotter, House of Compulsion, Ioana Ciolacu, Sandra Chira, Scapadona, Tearless street, Tudor Halațiu, Laura Lazăr și Andreea Tincu.

Curatorii Romanian Fashion Week sunt Ovidiu Buta, pentru secțiunea Romanian Designers, și Lucian Broscățean și Ioana Ciolacu pentru RFW Platform, cel de-al doilea pilon al secțiunii Design, care cuprinde curatorierea unor designeri de modă inovativi și invitarea unor universități de design de prestigiu din România, care își vor prezenta colecțiile de catwalk. Machiajul va fi asigurat de echipa Lancôme, în coordonarea NMA Alexandru Abagiu, iar hair styling-ul poartă semnătura echipei Philips, coordonată de Ambasador Philips Sorin Stratulat. Secțiunea Design a RCW va cuprinde și RFW Forum, conferință care va avea loc în 25 mai, de la ora 10.00, în Sala „Henri Coandă” a Palatului Culturii. Și tot în 25 mai, de la ora 13.00, în Atriumul Palatului Culturii, va avea loc lansarea cărții „O nouă victimă a modei”, de Ovidiu Buta.

După debutul de succes de anul trecut, HazarDance se extinde la o săptămână de festival, între 18-23 mai, și aduce în lumina reflectoarelor dansul contemporan, flamenco, dansul nomad și street dance, în spectacole excepționale în care vor performa atât artiști români, cât și din Spania, SUA și Ungaria. Una dintre surprize este prezența a doi dintre cei mai renumiți dansatori de flamenco din lume, spaniolii Patricia Guerrero și Alfonso Losa, care vor deschide săptămâna de dans de la Iași cu „Alter Ego”, un spectacol ca o întâlnire a oglinzilor emoționale.

New Media District aduce 40 de instalații spectaculoase, interactive, realizate de 37 de artiști vizuali din Iași, București, Timișoara, Cluj și Chișinău. Anul acesta, New Media District, susținut de glo, Pepsi și Vodafone, se va desfășura în perioada 24 – 26 mai și va oferi publicului, pe lângă experiențele inedite ale interacțiunii cu zecile de instalații de arte vizuale, și o serie de reprezentații excepționale pregătite de Andrei Cozlac pentru Gala Hop.

ACT – arthouse cinema&theatre, festivalul de teatru și film, aduce în capitala Moldovei nouă lungmetraje, șase piese de teatru, precum și conferințe din domeniu. Fiecare lungmetraj va fi precedat de proiecția unui scurtmetraj, cu o temă complementară acestuia. Selecția de filme de anul acesta include două avanpremiere naționale: Averroès & Rosa Parks, în regia lui Nicolas Philibert, și Girasoli, debutul regizoral al lui Catrinel Marlon, ambele distribuite în România de Voodoo Films. O săptămână de concerte, party-uri și o conferință pe teme din domeniul muzical - așa definim festivalul de muzică NeMO, curatoriat de Cătălin Alionte. Susținut de Pepsi, la NeMO vor concerta, între alții, Alexandra Căpitănescu, câștigătoarea ultimei ediții a „Vocea României”, Delta Pe Obraz și Tajnic.

Creative Entrepreneurship, pilon susținut de UniCredit Bank, propune un program de mentorat pentru tinerii antreprenori, care reunește șapte dintre cei mai importanți experți în banking, business, financiar, juridic, digital marketing și branding din țară. Timp de o zi, în 22 mai 2024, în Sala Voievozilor a Palatului Culturii, zeci de antreprenori aflați la început de drum vor primi consultanță personalizată pentru dezvoltarea afacerilor lor. Secțiunea Innovation & Digital a pregătit, prin evenimentul UniCredit FinTech Hack, o competiție cu premii importante pentru studenți. În timpul hackatonului de 48 de ore, echipe mixte de Coding, Design și Marketing sunt invitate să lucreze împreună, iar apoi să își prezinte soluțiile în fața unui juriu format din specialiști și experți fintech, reprezentanți ai mediului academic și lideri ai unor business-uri din domeniul tehnologiei. Evenimentul va avea loc în 17-18 mai, la FEEA, iar premiile sunt de la 1.000 la 2.500 de euro.

Secțiunea Arts & Crafts vine cu câteva zeci de expoziții, care vor provoca imaginația publicului, printre care: Egologia, expoziția centrală a RCW (curator Marian Pălie), FF | Fashion & Film (curatori: Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu), Eternity as Attempt (curator: Marlene Herberth), Wanna Be Fog with Me? (curator Bogdan Iacob), Glimpses of Infinite Symmetry 2014 — 2024 (Galateca).

În cadrul Sustenabilitate și Comunități Creative, cea mai nouă dintre secțiunile RCW, propune publicului documentarul „Ceea ce ne unește”, realizat de jurnalista și curatoarea Irina Păcurariu. Filmul, care pune în prim-plan „manipularea, distorsionarea adevărului, ascensiunea frivolității”, va fi proiectat la Baia Turcească, între 15-26 mai. Pilonul dedicat sustenabilității mai oferă expoziții, dezbateri și proiecte urbanistice interactive dedicate comunității, precum: MYC_Casa, Sustainable Cities. Sustainable Living și „Real, Modelat, Virtual – Mănăstirea Frumoasa”.

Anul acesta, RCW a lansat magazinul offline dedicat promovării și vânzării lucrărilor artiștilor plastici locali, precum și shop-ul online. Magazinul, aflat în Galeria de Artă „Nicolae Tonitza”, aparține UAP Iași și a fost amenajat printr-o finanțare de 20.000 de euro oferită de RCW și de parteneri.

Detalii despre Romanian Creative Week pot fi obținute pe aplicația RCW, pe site-ul www.romaniancreativeweek.ro, precum și pe paginile evenimentului de pe Instagram, Facebook, YouTube și TikTok.

