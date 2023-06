RĂZBOI ÎN UCRAINA Luni, 19 Iunie 2023, 19:00

3

Invadatorii ruși au demarat o campanie urgentă de vaccinare împotriva holerei a trupelor și colaboraționiștilor din anumite părți ale Ucrainei după aruncarea în aer a barajului de la Nova Kakhovka, afirmă mișcarea ucraineană de partizani Atesh, citată de The New Voice of Ukraine.

Război în Ucraina: Militar rus instalând o mină antipersonal MON-50, în Luhansk Foto: Viktor Antonyuk / Sputnik / Profimedia

Partizanii ucraineni au declarat anterior că focare de holeră au izbucnit în rândul trupelor rusești din regiunile Herson și Crimeea, afirmând că acestea se datorează inundațiilor uriașe cauzate de aruncarea în aer a barajului în data de 6 iunie.

„Rusia a început o campanie de vaccinare rapidă în Hola Prîstan, Nova Kakhovka și Stara Zburîivka, toate fiind așezări sub ocupație rusă. Inamicul își desfășoară campania de vaccinare cu urgență”, afirmă partizanii grupării Atesh într-o postare făcută pe canalul lor de Telegram.

Aceștia speculează că măsura ar putea indica faptul că forțele de invazie s-ar pregăti pentru încă un atac de „terorism ecologic”.

Rusia și Ucraina neagă că au aruncat în aer barajul de la Nova Kakhovka

„Sperăm sincer că totul se va rezolva pașnic dar, date fiind antecedentele Rusiei, șansele sunt reduse”, mai afirmă mesajul postat de partizanii ucraineni. Potrivit acestora, focarele de holeră ar fi apărut după ce trupele rusești au consumat apă din surse contaminate în contextul în care cele din zonele afectate au dificultăți în ceea ce privește accesul la apă potabilă.

Atât Rusia, cât și Ucraina, neagă că sunt responsabile de aruncarea în aer a barajului de la Nova Kakhovka, cel folosit și pentru răcirea reactoarelor de la centrala nucleară Zaporojie, cea mai mare din Europa.

Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a declarat imediat după aruuncarea în aer a barajului că nu există niciun risc imediat de securitate nucleară la centrala din Zaporojie, experții nucleari putând apela la un iaz din amonte pentru răcirea reactoarelor timp de mai multe luni.

În ceea ce privește riscul îmbolnăvirii de holeră, amintim că autoritățile de la București au dat asigurări că acesta este inexistent pentru turiștii care vizitează litoralul românesc vara aceasta.

Niciun risc de holeră pentru românii de la Marea Neagră

„Românii nu au niciun motiv să îşi anuleze vacanţele pe litoralul românesc! Ştiu că zvonurile de risc de contaminare cu holeră s-au răspândit în rândul turiştilor în ultimele zile pe căi neoficiale. Este momentul să punem capăt acestei dezinformări! Nu există niciun risc de holeră pe litoral în ţara noastră”, a declarat sâmbătă Radu Oprea, ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului.

„Situaţia este atent monitorizată de autorităţi - Institutul Naţional de Sănătate Publică, DSP Constanţa şi DSP Tulcea”, a mai asigurat el.

Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) a anunțat de asemenea că, începând de joia trecută, calitatea apei este monitorizată zilnic, timp de 14 zile, în judeţele Constanţa şi Tulcea, în contextul situaţiei generate de distrugerea barajului Nova Kahovka.

Organizația Mondială a Sănătății a emis un avertisment privind riscul transmiterii holerei în zona inundată imediat după aruncarea în aer a barajului. Însă acesta a vizat o amenințare potențială, nu una concretă, iar Ucraina nu a raportat până acum niciun caz de holeră.

Presupusele focare de holeră invocate de partizanii ucraineni nu au fost deocamdată raportate de mass-media rusă sau confirmate independent, fiind posibil ca ele să facă parte din războiul informațional purtat de Kiev.

