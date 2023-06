RĂZBOI ÎN UCRAINA Luni, 19 Iunie 2023, 18:08

4

ABH Holdings, conglomeratul bancar deținut în parte de oligarhul rus Mihail Fridman, a anunțat că va acționa în instanță guvernul ucrainean dacă acesta naționalizează una dintre băncile sale din Ucraina, relatează revista The New Voice of Ukraine.

Mihail Fridman se plange ca nu isi mai permite traiul la Londra Foto: Mikhail Japaridze / TASS / Profimedia

ABHH, care are sediul în Luxemburg, a anunțat că va invoca clauzele Tratatului de Investiții Bilaterale Ucraina-Belgia/Luxemburg care permit arbitrajul unei curți internaționale în cazul în care unul dintre statele semnatare refuză să compenseze o companie pentru pierderea investițiilor sale.

Sense Bank, numită anterior Alfa Bank, este una dintre cele mai mari bănci din Ucraina, ea făcând parte din grupul de bănci deținut de Fridman. Compania și-a schimbat numele în luna iulie a anului trecut după ce a fost ținta a numeroase proteste organizate în Ucraina din cauza faptului că este deținută de un oligarh rus.

Ce acuză conglomeratul bancar al oligarhului rus

Grupul ABHH care are această bancă în portofoliul său, afirmă că este îngrijorată de Legea 9107-1 adoptată de parlamentul ucrainean, ea permițând naționalizarea băncilor deținute de indivizi aflați sub sancțiuni.

„Prin urmare, ABHH va lua măsurile corespunzătoare, atât în ceea ce privește legile domestice cât și tratatele internaționale disponibile, pentru a-și proteja investițiile și diminua pierderile. Noua lege este discriminatorie și încalcă standardele dreptului internațional privind corectitudinea față de investitori”, afirmă conglomeratul bancar într-un comunicat remis presei.

„Naționalizarea JSC Sense Bank ar duce la pierderi pentru deținătorii de obligațiuni, cât și acționarii ABHH”, mai notează acesta, amintind totodată că printre acționarii săi se numără o organizație caritabilă din Statele Unite ce investește în cercetări pentru vindecarea cancerului, precum și o bancă majoră din Europa.

În ceea ce privește ABHH, Mihail Fridman este principalul acționar al conglomeratului bancar, deținând 32,86% din acțiunile sale. Oligarhul Petro Aven, un apropiat al său, deține 12,4% din acțiunile grupului.

În luna martie cei doi au anunțat că ar intenționa să își vândă participațiile la Alfa Bank, o mutare privită de analiști drept o tentativă de a scăpa de sancțiunile occidentale. Alfa Bank este cea mai mare bancă privată din Rusia.

Cum s-a plâns Mihail Fridman că nu își mai permite să trăiască la Londra

Fridman a ajuns în atenția opiniei publice internaționale după ce s-a plâns anul trecut că, în urma impunerii sancțiunilor occidentale împotriva sa, a ajuns să trăiască din doar 2.500 de lire pe lună și că Occidentul a uitat de „faptele sale bune”.

Atât Statele Unite, cât și Uniunea Europeană au impus sancțiuni la adresa sa. Fridman s-a născut în Ucraina, și-a făcut averea în Rusia și s-a mutat apoi în Marea Britanie, locuind la Londra din 2015.

Fridman a declarat într-un interviu acordat agenției Bloomberg după declanșarea invaziei rusești și impunerea sancțiunilor occidentale împotriva sa că „am crezut sincer că suntem atât de buni prieteni ai lumii occidentale încât nu am putea fi pedepsiți”.

Oligarhul a amintit în acest sens „programul de burse Alfa are probabil sute de absolvenți, mulți dintre ei oameni de succes.”

Întrebat în luna martie a anului trecut de ce nu a plecat pur și simplu din Rusia și să fi vândut Alfa Group, întrucât făcuse deja o avere considerabilă, Fridman a răspuns că „nu este ușor să vinzi o companie atât de mare”.

„În plus, este compania pe care am construit-o de la zero și de care sunt atașat emotional”, a adăugat acesta.

Urmărește ultimele evoluții din a 481-a zi a războiului din Ucraina LIVETEXT pe HOTNEWS.RO.