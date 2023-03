RĂZBOI ÎN UCRAINA Vineri, 10 Martie 2023, 14:31

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Mihail Fridman, oligarhul rus care s-a plâns că Occidentul a uitat de faptele sale bune când a impus sancțiuni împotriva sa, și partenerul său de afaceri Petr Aven, urmează să își vândă participația la Alfa Bank, cea mai mare bancă privată din Rusia, relatează The Moscow Times.

Mihail Fridman se plange ca nu isi mai permite traiul la Londra Foto: Mikhail Japaridze / TASS / Profimedia

Financial Times scrie că Fridman, cofondator al Alfa Group, și Aven, care a condus banca până în luna martie a anului trecut, au luat decizia pentru a încerca să obțină ridicarea sancțiunilor impuse de Occident împotriva lor din cauza legăturilor cu Kremlinul.

Patru persoane familiare cu negocierile purtate pentru vânzarea Alfa Bank au declarat pentru FT că Andrei Kosogov, un alt partener de afaceri al celor doi, a fost de acord să le cumpere cota de 45% din companie.

Kosogov nu a fost vizat până acum de numeroasele rânduri de sancțiuni impuse de Occident împotriva unor oficiali, oameni de afaceri și propagandiști ruși.

O sursă a declarat pentru FT că Fridman și Aven „vor să facă tot ce le stă în putință să scape de activele rusești pentru a obține ridicarea sancțiunilor”.

Kosogov nu a dorit să comenteze informația însă un purtător de cuvânt a confirmat tranzacția.

Cine este Mihail Fridman

Fridman a ajuns în atenția opiniei publice internaționale după ce s-a plâns anul trecut că, în urma impunerii sancțiunilor, a ajuns să trăiască din doar 2.500 de lire pe lună și că Occidentul a uitat de „faptele sale bune”.

El s-a născut în Ucraina, și-a făcut averea în Rusia și s-a mutat apoi în Marea Britanie, locuind la Londra din 2015.

Fridman a declarat într-un interviu acordat agenției Bloomberg după declanșarea invaziei rusești și impunerea sancțiunilor occidentale împotriva sa că „am crezut sincer că suntem atât de buni prieteni ai lumii occidentale încât nu am putea fi pedepsiți”.

Oligarhul a amintit în acest sens „programul de burse Alfa are probabil sute de absolvenți, mulți dintre ei oameni de succes.”

Întrebat în luna martie a anului trecut de ce nu a plecat pur și simplu din Rusia și să fi vândut Alfa Group, întrucât făcuse deja o avere considerabilă, Fridman a răspuns că „nu este ușor să vinzi o companie atât de mare”.

„În plus, este compania pe care am construit-o de la zero și de care sunt atașat emotional”, a adăugat acesta.

Fridman este unul dintre cei 7 oligarhi ruși despre care Radio Europa Liberă scria în luna ianuarie că ar putea scăpa de sancțiunile UE cu ajutorul Ungariei.

Averea sa este estimată în prezent de Bloomberg la 11,6 miliarde de dolari, în scădere de la peste 14 miliarde înainte de izbucnirea războiului din Ucraina.

