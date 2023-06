RĂZBOI ÎN UCRAINA Joi, 08 Iunie 2023, 01:13

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirmă că evacuarea oamenilor din zonele inundate în urma distrugerii barajului de la Kahovka continuă, chiar sub tirul artileriei ruseşti. „Situaţia din partea ocupată a regiunii Herson este cu adevărat catastrofală. Ocupanţii i-au abandonat pur şi simplu pe oameni în aceste condiţii groaznice. Fără salvare, fără apă, pe acoperişuri în aşezările inundate”, arată Volodimir Zelenski, potrivit News.ro. Zelenski cere implicarea organizaţiilor internaţionale, precum Crucea Roşie, pentru a fi salvaţi oamenii din zona ocupată de ruşi a regiunii Herson.

Volodimir Zelenski Foto: Ukrainian Presidential Press Office / AP - The Associated Press / Profimedia

„Astăzi, se acordă atenţie maximă consecinţelor actului de terorism rusesc de la centrala hidroelectrică Kahovka. Zeci de aşezări de pe teritoriul aflat sub controlul nostru au fost inundate. Mii de case! Evacuarea continuă. În bătaia focului! Artileria ruşilor continuă să tragă, indiferent ce ar fi. Barbari!”, a afirmat Volodimir Zelenski în mesajul transmis miercuri seară.

El a precizat că, până în prezent, peste 2.000 de oameni au fost salvaţi în regiunile Herson şi Mikolaiv.

„Situaţia din partea ocupată a regiunii Herson este cu adevărat catastrofală. Ocupanţii i-au abandonat pur şi simplu pe oameni în aceste condiţii groaznice. Fără salvare, fără apă, pe acoperişuri în aşezările inundate. Şi aceasta este o altă crimă deliberată a Rusiei: după ce statul terorist a provocat un dezastru, maximizează daunele produse”, a arătat preşedintele Ucrainei.

„Este nevoie de eforturi pe scară largă. Avem nevoie ca organizaţii internaţionale să se alăture imediat operaţiunilor de salvare”

Potrivit acestuia, este nevoie de un răspuns „clar şi rapid” din partea lumii la ceea ce se întâmplă.

„Este imposibil chiar să stabilim exact câţi oameni din teritoriile temporar ocupate din regiunea Herson ar putea să moară fără salvare, fără apă de băut, fără mâncare, fără asistenţă medicală. Armata noastră şi serviciile speciale salvează cât de mulţi oameni se poate, în pofida bombardamentelor. Dar este nevoie de eforturi pe scară largă. Avem nevoie ca organizaţii internaţionale, precum Comitetul Internaţional al Crucii Roşii, să se alăture imediat operaţiunii de salvare şi să ajute oamenii din partea ocupată a regiunii Herson. Fiecare persoană care moare acolo este o sentinţă privind arhitectura internaţională existentă şi organizaţiile internaţionale care au uitat cum să salveze vieţi. Dacă acum nu este nicio organizaţie internaţională în zona acestui dezastru, înseamnă că ea nu există deloc, că este incapabilă să funcţioneze. Toate apelurile relevante ale Ucrainei şi ale guvernului nostru au fost făcute”, a subliniat Volodimir Zelenski.

„Toamna trecută, am avertizat lumea că Rusia a minat hidrocentrala de la Kahovka. Din păcate, atenţia lumii nu a fost de ajuns”

El le-a mulţumit liderilor şi şefilor de stat şi de guvern pentru sprijinul exprimat faţă de Ucraina şi condamnarea ecocidului rusesc.

„Împreună trebuie să îi ducem pe ocupanţi în faţa justiţiei. Ei au controlat barajul şi întreaga centrală hidroelectrică pentru mai mult de un an. Propagandiştii ruşi discutau la modul serios şi public chiar scenariul unui dezastru cauzat de om, pe care l-au provocat. Toamna trecută, am avertizat lumea despre faptul că Rusia a minat hidrocentrala de la Kahovka. Am cerut atât trimiterea unei misiuni internaţionale de observare la Kahovka, cât şi deminarea unităţilor şi facilitărilor centralei. Din păcate, atenţia lumii nu a fost de ajuns pentru a ne asigura de toate acestea. Acum trebuie să concentrăm atenţia lumii pe eliminarea consecinţelor unei alte catastrofe cauzate de Rusia şi trebuie să prevenim alte viitoare activităţi distructive ale ocupanţilor”, a adăugat Zelenski.

„Lumea va fi cu noi. Partenerii noştri sunt informaţi complet despre ce se întâmplă şi ce fel de ajutor avem nevoie”

El a menţionat că a discutat cu preşedintele turc Erdogan, despre situaţia din zonele inundate, operaţiunea de salvare şi nevoile urgente pentru ajutorarea oamenilor, dar şi despre riscurile de la centrala nucleară de la Zaporojie, aflată sub controlul ruşilor.

„Avem o înţelegere cu AIEA privind intensificarea muncii reprezentanţilor Agenţiei la centrală. Dar este clar că, atâta timp cât ocupanţii sunt acolo, nu poate exista siguranţă totală. De aceea, dezocuparea Ucrainei este o misiune fără alternative”, a spus preşedintele ucrainean.

El a amintit şi discuţia cu preşedintele francez Macron, despre consecinţele actului de terorism rusesc de la centrală şi despre cum pot fi ajutaţi oamenii din regiunile afectate, dar şi despre acţiunile defensive şi măsurile internaţionale care se pregătesc.

De asemenea, el s-a referit la aspecte importante pentru toată ţara, dar în special pentru oamenii din regiunile care depind de acumularea de la Kahovka.

„Vom asigura apă potabilă pentru toată lumea. În toate regiunile, districtele, oraşele şi satele unde este necesar. Toate sistemele de alimentare necesare vor fi puse la punct acolo unde există în prezent o livrare de apă potabilă. Principalul principiu este sustenabilitatea alimentării. Lumea va fi cu noi. Partenerii noştri sunt informaţi complet despre ce se întâmplă şi ce fel de ajutor avem nevoie. Indiferent de consecinţele economice, sociale şi de mediu ale acestui dezastru, toate elementele de bază ale vieţii vor fi păstrate. Regiunile Herson, Mikolaiv, Zaporojie şi Dnipro – vedem cu toţii problemele şi vom face tot ce este posibil şi imposibil să rezolvăm problemele create de ocupanţi”, a transmis Zelenski.

El a subliniat că responsabilitatea directă a autorităţilor din toate zonele afectate este să îi ajute pe oameni.

Zelenski le-a mulţumit, de asemenea, luptătorilor care continuă să lupte cu ocupanţii, felicitându-I pe cei din direcţiile Bahmut, Avdiivka, Hortiția şi Tavria.

