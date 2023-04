Read here the #JointStatement underlining the importance of \uD83C\uDDF7\uD83C\uDDF4-\uD83C\uDDF2\uD83C\uDDE9-\uD83C\uDDFA\uD83C\uDDE6 Trilateral & of the cooperation in bringing our countries closer, reiterating our strong engagement to continue our coordination in this format ⤵️ https://t.co/uJRBlXNWCo pic.twitter.com/AQPrxDNzMY