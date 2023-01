RĂZBOI ÎN UCRAINA Miercuri, 04 Ianuarie 2023, 17:32

Armata ucraineană a declarat miercuri că folosirea telefoanelor mobile de către trupele ruse nu este principalul motiv pentru care poziția lor din Makiivka a fost localizată, ba chiar subliniază că explicațiile Moscovei „par puțin ridicole”, relatează CNN.

Pierderi mari pentru ruși după ce un internat cu soldați din Makiivka a fost lovit cu HIMARS de Anul Nou Foto: east2west news / WillWest News / Profimedia

„Desigur, folosirea telefoanelor cu geolocalizare este o greșeală. Dar este clar că această versiune pare puțin ridicolă”, a spus purtătorul de cuvânt al Grupului de Est al Forțelor Armate Ucrainene, Serhii Cerevatîi.

Ministerul rus al Apărării a părut miercuri să-i învinuiască pe soldații înșiși pentru atacul ucrainean, spunând că „principala cauză” a incidentului a fost utilizarea pe scară largă a telefoanelor mobile de către soldații ruși, „contrar interdicției”, permițând Ucrainei să determine coordonatele locațiilor soldaților.” Rusia și-a revizuit, de asemenea, estimarea soldaților uciși, de la 63 la 89.

Cerevatîi a spus că „a desfășura loturi atât de mari de oameni nou mobilizați – ceea ce înseamnă nu foarte instruiți, nu foarte bine coordonați – în încăperi mari nepotrivite pentru adăpostire în caz de pericol, este o scuză foarte slabă”.

„Desigur, aceasta este o greșeală [a rușilor] și cred că acum ei sunt implicați în căutarea unui vinovat. Dau vina unul pe celălalt”, a continuat el.

„Este clar că această [utilizare a telefoanelor] nu a fost motivul principal. Motivul principal a fost că nu au putut să desfășoare pe ascuns acest personal. Și am profitat de asta, după ce am detectat ținta și am distrus-o”, a adăugat Cerevatîi.

Patru rachete HIMARS, au fost folosite în atacul de la Makiivka, potrivit Ministerului rus al Apărării.

Armata ucraineană a susținut că aproximativ 400 de soldați ruși au murit în atac, dar mai târziu a adăugat că numărul este „în curs de clarificare”.

Liderul autoproclamatei „Republici Populare Donețk” a lăudat miercuri curajul soldaților ruși uciși în lovitura ucraineană asupra orașului ocupat Makiivka, chiar dacă Ministerul rus al Apărării a susținut că „principala cauză” a atacului a fost faptul că militarii săi și-au folosit telefoanele mobile.

„Știm din proprie experiență ce înseamnă să suferi pierderi. Pe baza informațiilor pe care le am, pot spune cu certitudine că au existat multe demonstrații de curaj și eroism real din partea băieților din acest regiment!", a afirmat Denis Pușilin pe Telegram.