Analiză ISW Duminică, 27 Noiembrie 2022, 10:00

Alexandra Coșlea • HotNews.ro

Oficialii ruși vor să mai stăvilească influența șefului grupului paramilitar rus Wagner, Evgheni Prigojin, finanțatorul așa-numitei armate private a lui Vladimir Putin, prin crearea unei noi structuri care folosește mercenari recrutați din închisorile Rusiei de pe teritoriile ocupate în Ucraina, notează Institutul pentru Studiul Războiului.

Potrivit informațiilor obținut de Direcția principală de informații ucrainene (GUR), oficialii ruși l-au numit pe omul de afaceri pro-Kremlin, Armen Sarkisian, noul administrator al închisorilor din teritoriile ocupate de Rusia în Ucraina.

Omul de afaceri, care are legături cu fostul președinte ucrainean Viktor Ianukovici, vrea să se folosească de noua funcție pentru a pune bazele unei noi companii militare private.

Planul lui Sarkisian ar fi același ca al lui Evgheni Prigojin în Federația Rusă, de unde a recrutat deținuți în rândul grupului paramilitar.

Omul de afaceri ruso-armean Samvel Karapetian, șeful companiei Tashir Holding, care face afaceri cu gigantul energetic rus Gazprom, sponsorizează noul grup de mercenari.

GUR consideră că Sarkisian vrea să creeze o contrapondere la monopolul de facto al lui Prigojin în domeniul companiilor militare private, care sunt ilegale în Rusia, notează ISW.

În aceeași ar merge și liderul cecen Ramzan Kadîrov, care susține că s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin pentru a discuta despre participarea soldaților ceceni în structuri militare paralele.

ISW cred că este posibil ca oficialii ruși să promoveze grupurile formate de Sarkisian și Kadîrov pentru a contracara influența tot mai mare a „bucătarului lui Putin”, despre care think tank-ul american crede că se folosește de grupul Wagner pentru a se impune ca o figură centrală în comunitatea ultranaționalistă rusă pro-război.

Ascensiunea lui Prigojin și influența la Kremlin

Oligarhul rus Evgheni Prigojin, liderul Grupului de mercenari Wagner, care este supranumit și „bucătarul lui Putin” datorită multiplelor conctracte pe care le are firma sa de catering cu statul, are o influență politică la Kremnlin la fel de mare ca cea a ministrului de externe, Serghei Lavrov, și a ministrului apărării, Serghei Șoigu, a declarat un important disident rus și fost deținut politic, Mihail Hodorkovski, în fața unui grup parlamentar britanic, potrivit The Guardian.

Mihail Hodorkovski a declarat în fața comisiei pentru afaceri externe că Evgheni Prigojin, un om de afaceri care a recunoscut într-un sfârșit, după foarte multe speculații, în septembrie 2022, că a fondat grupul Wagner, are la fel de mult acces la Putin ca și oficialii guvernamentali oficiali.

Disidentul rus susține că „bucătarul lui Putin” se află în spatele numirii recente a generalului Serghei Surovikin în fruntea operațiunii militare din Ucraina și că a lucrat cu acesta în Ucraina.

Popularitatea Grupului Wagner în Rusia a crescut în ultimele luni, deoarece a putut argumenta că a fost o alternativă la o mobilizare mai amplă, a declarat Hodorkovski.

Cu toate acestea, el a adăugat că Grupul Wagner, cu doar aproximativ 7.000 de forțe, nu va fi vinovat dacă operațiunile militare din Ucraina vor eșua, deoarece forțele rusești sunt de 150.000-200.000 de oameni.