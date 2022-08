RĂZBOI ÎN UCRAINA Vineri, 05 August 2022, 18:26

Ionut Baias • HotNews.ro

"Fiți gata", strigă un fost pușcaș marin american. "Amenințare!", vine următorul apel și o salvă de focuri de armă răsună în jurul unei cariere dezafectate, pe un deal ucrainean, la doar câțiva kilometri de linia de front a războiului. Praful ridicat de gloanțe se amestecă cu sudoarea bărbaților pe o căldură de 30 de grade Celsius, își începe The Guardian reportajul.

Soldati la antrenament Foto: Hurricanehank, Dreamstime.com

În inima Donbasului, un grup de opt foști militari occidentali foarte experimentați oferă un curs intensiv de pregătire de 10 zile pentru 40 de noi recruți ucraineni care au fost scoși direct din lupte.

În timp ce bătălia pentru estul Ucrainei se întețește, soldații din Donbas au suferit pierderi grele în urma unei lupte crâncene de artilerie. Forța de luptă profesionistă a Ucrainei, care apără linia frontului estic din 2014, este grav epuizată. Începând cu 24 februarie, noi recruți au ajuns pe linia frontului, mulți dintre ei cu o pregătire foarte slabă.

Recruții de la curs, cu vârste cuprinse între 20 și 50 de ani, au puțin echipament: diferite arme, uniforme și veste anti-glonț de calitate variabilă.

Unul din 10 a fost în armată înainte de război și au avut foarte puțină pregătire, explică Andy Milburn, fondatorul Mozart Group, o nouă companie de securitate privată care și-a asumat sarcina de a pregăti soldații ucraineni.

Milburn, un colonel în retragere din Corpul pușcașilor marini care a petrecut 31 de ani în armata americană, a adunat voluntari experți pentru a instrui civilii care luptă în cadrul forțelor de apărare civilă din Kiev. Având acum sediul în Donbas, Grupul Mozart este format din 20-30 de voluntari din SUA, Marea Britanie, Irlanda și alte țări occidentale.

Andy Milburn (Mozart Group)

Numele Grupului Mozart a fost inventat de membrii săi ca o referință muzicală ironică la Grupul Wagner, o organizație paramilitară rusească obscură care este adesea descrisă ca fiind armata privată a lui Vladimir Putin.

Din 2014, Grupul Wagner a operat în țări nesigure, cu venituri mici, inclusiv în Siria, Libia și Republica Centrafricană, protejând interesele rusești fără să țină cont de drepturile omului sau de dreptul internațional.

"Nu am vrut să fiu asociat sau comparat cu grupul Wagner. Noi nu suntem o contrapondere la Grupul Wagner; ceea ce facem este destul de diferit", spune Milburn.

Finanțat în mare parte de donatori privați din SUA și alcătuit din recruți atent verificați, Grupul Mozart livrează, de asemenea, ajutoare umanitare, inclusiv produse sanitare și alimente, în orașele de pe linia frontului și extrage persoanele vulnerabile din zonele cu risc ridicat de luptă.

Soldaților ucraineni li se oferă cursuri rapide de cinci sau zece zile de mânuire a armelor de bază, de tragere, de foc și manevră și de tactici pe câmpul de luptă, cursuri care, în mod ideal, ar dura șase luni.

Mai întîi pe front și abia apoi la instrucție

Instructorii au instruit mii de recruți prin intermediul a doi interpreți, ceea ce, potrivit lui Milburn, nu este suficient pentru această misiune, dar s-au luptat să găsească persoane cu abilitățile necesare.

"Încă nu am luptat pe linia frontului, dar am ocupat poziții care au fost bombardate și lovite de atacuri cu rachete", a declarat pentru The Guardian un soldat de 42 de ani, care s-a identificat doar prin indicativul Bison, în timpul antrenamentelor de tragere, îmbrăcat într-o tunică de camuflaj britanică la mâna a doua, cu o insignă Union Jack cusută pe mânecă.

Trupele ucrainene sunt antrenate aproape de linia frontului, deoarece comandanții lor nu pot risca ca soldații să fie departe de câmpul de luptă pentru prea mult timp, în cazul în care rușii încearcă să avanseze. În mod ideal, aceste grupuri ar trebui să antreneze între 100 și 120 de oameni deodată, dar nu își pot permite să îi ia de pe pozițiile lor, spune Milburn.

"Este pe dos: nu mergi mai întâi în luptă și apoi te întorci pentru a fi antrenat", spune un instructor. "Guvernul ucrainean nu vrea să spună că cea mai mare parte a armatei lor nu este cu adevărat antrenată. Dar ei încearcă să lupte cu rușii care, din fericire, nici ei nu sunt instruiți", adaugă acesta.

„Nu se plâng și au simțul umorului”

"Așa trebuie să fi fost în Primul Război Mondial", spune Alex (nume fictiv), care a vorbit cu The Guardian prin telefon din Bulgaria. Alex este un fost soldat britanic care își lua o pauză, dar a spus că intenționează să se întoarcă pentru a ajuta permanent.

"Sunt bărbați de 36, 37 de ani, iar în urmă cu patru luni acești băieți erau șoferi de taxi sau fermieri. Niciunul dintre ei nu vrea să fie în armată, dar spun că țara noastră a fost invadată. Ce vă așteptați să facem noi? Respect masiv pentru ei. Dar este destul de trist, ca să fiu sincer", spune Alex.

Dar ceea ce le lipsește trupelor în materie de experiență, ele compensează prin entuziasm și determinare. "Sunt optimiști, ascultă, sunt atenți și, mai presus de toate, au un mare simț al umorului", spune Milburn, analizând exercițiul de antrenament.

"Nu se plâng, primesc totul și dau 100%", este de acord Dathan. (integral pe The Guardian)

