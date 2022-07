RĂZBOI ÎN UCRAINA Marți, 12 Iulie 2022, 00:17

Per total, țările occidentale i-au promis Ucrainei ajutoare militare în valoare de 80,7 miliarde de euro. Însă numai 10 dintre ele și-au îndeplinit promisiunile până acum, scrie cotidianul german Bild, citând un studiu realizat de Kiel Institute for the World Economy.

Obuzierele Panzerhaubitze 2000 trimise de Germania au ajuns in Ucraina Foto: Captura Twitter

Polonia e pe primul loc în privința acordării de ajutor militar. Țara a livrat armele promise în proporție de 100%, cu o valoare totală de 1,8 miliarde de euro.

Dacă ne raportăm doar la cifrele absolute, Polonia e depășită numai de SUA, care a aprovizionat Ucraina cu arme în valoare de 2,33 miliarde de euro, adică 38,4% din totalul de 6,3 miliarde de euro promis, citează Leta, principala agenție de știri din Lituania.

Celelalte țări care și-au onorat promisiunea de a trimite armament sunt Letonia (220 milioane euro), Franța (160), Italia (150), Belgia (80), Luxembourg (50), Finlanda (30), Slovenia (10), Bulgaria (3,5) și Austria (3,3).

În cifre absolute, Polonia și SUA sunt urmate de Regatul Unit, care s-a angajat să ajute Ucraina cu arme în valoare de 1,12 miliarde euro. Țara și-a onorat promisiunea în proporție de 90,7%. Canada a livrat deja 82,5% din armamentul promis, cu o valoare totală de 920 milioane de euro.

Estonia a trimis 98% din armamentul promis, în total 250 milioane de euro, Norvegia 96% din totalul de 450 milioane, Cehia 88,9% din 260 milioane, Olanda 84,9% din 80 milioane și Lituania 82,6% din 50 milioane.

După aceste țări urmează Slovacia, Spania, Suedia, Danemarca și Australia.

Cea mai mare economie europeană, Germania, i-a livrat Ucrainei arme valorând doar 269 de milioane de euro, onorându-și promisiunea doar în proporție de 39,9%.

Noua Zeelandă a trimis un ajutor militar mai degrabă modest (31% din 3,6 milioane euro), iar Grecia a livrat doar 5,8% din totalul de 250 milioane de euro.

Concomitent, Coreea de Sud, Portugalia, România și Croația nu i-au trimis încă Ucrainei nici măcar o parte din armele promise. (Rador)