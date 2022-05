RĂZBOI ÎN UCRAINA Miercuri, 11 Mai 2022, 10:50

„Momentul decisiv” în care Occidentul a decis să furnizeze armament modern Ucrainei a venit în 26 aprilie, adică la peste două luni de la invazia rusă, în contextul întâlnirii ministrului ucrainean al Apărării Oleksii Reznikov cu omologul său american Lloyd Austin şi cu șefii de state majore din Armata Statelor Unite, generalul Mark Milley, la baza Ramstein din Germania, unde SUA i-au convins pe aliaţii europeni să ofere Kievului „arme ale NATO”, a declarat ministrul ucrainean de Externe Dmitri Kuleba într-un interviu pentru Politico. ”Partenerii Ucrainei au fost reticenţi”, a spus el.

Sistemul Javelin, in actiune Foto: Captura Twitter

„Momentul decisiv” în care Occidentul a decis să furnizeze ucrainenilor armament modern a venit în mare parte datorită victoriilor militare ale Ucrainei. Astfel, la două luni după izbucnirea războiului, pe 26 aprilie, secretarul american al Apărării, Lloyd Austin, şi Mark Milley s-au întâlnit cu ministrul ucrainean al Apărării, Oleksi Reznikov, la baza Ramstein din Germania, unde SUA i-au convins pe aliaţii europeni să ”treacă de la armele sovietice la cele ale NATO”, a declarat Kuleba.

„Am rezistat mult mai mult decât se putea aştepta oricine”

„Oamenilor le plac poveştile de succes, iar noi avem o poveste de succes, deoarece am rezistat mult mai mult decât se putea aştepta oricine”, a spus el. Dar acest succes timpuriu a venit şi odată cu realizarea că, dacă Occidentul doreşte ca Kievul să câştige războiul, trebuie să furnizeze ucrainenilor armament modern.

Ministrul ucrainean de Externe a subliniat că el consideră că dacă Statele Unite şi alţi aliaţi occidentali ar fi avut mai multă încredere în Kiev şi ar fi livrat armele cerute de Ucraina în lunile dinaintea invaziei Rusiei de la sfârşitul lunii februarie, mii de vieţi ar fi putut fi salvate.

„Partenerii noştri au fost reticenţi”, a afirmat Kuleba.

El a mai spus că i s-a transmis în mod repetat de către omologii săi occidentali, înainte ca preşedintele rus Vladimir Putin să ordone invazia în Ucraina, că va dura săptămâni, poate chiar luni, să instruiască soldaţii ucraineni să folosească armele mai avansate pe care le-au cerut, precum sistemele de apărare aeriană.

Reacția Statelor Unite

Un oficial american de rang înalt a respins afirmaţiile ministrului ucrainean şi a precizat că mult mai devreme de invazia rusă Statele Unite au oferit „cât de multă asistenţă au putut trimite imediat”.

Oficialul american a menţionat că oficialii ucraineni înşişi au solicitat guvernului SUA arme în stil sovietic, deoarece pe acelea „ştiau să le folosească”.

Statele Unite au furnizat Ucrainei rachetele antiaeriene Stinger şi rachetele antitanc Javelin de care avea nevoie pentru a câştiga bătălia de la Kiev, a mai subliniat oficialul american.

„Dacă am fi fost ascultaţi de la bun început că avem nevoie să primim toate acele arme, situaţia de pe teren ar fi fost mult diferită”

Dmitro Kuleba percepe diferit situaţia. În opinia sa, aliaţii nu erau convinşi că forţele ucrainene vor rezista mai mult de câteva săptămâni împotriva Armatei Rusiei. El a redat o conversaţie pe care a avut-o în primele zile ale războiului cu secretarul de stat al SUA, Antony Blinken.

„I-am spus că poate în sfârşit este timpul să ofere Ucrainei sisteme de rachete sol-aer de tip Patriot”, fiind o solicitare făcută cu luni de zile în urmă, a spus el.

În schimb, Blinken a răspuns că „va dura cel puţin două, trei luni pentru a instrui soldaţii ucraineni să le folosească”.

După cum a recunoscut Kuleba, niciunul dintre ei nu şi-a închipuit că războiul se va prelungi atât de mult.

„Dar dacă am fi fost ascultaţi de la bun început că avem nevoie să primim toate acele arme, dacă nu ar fi trebuit să petrecem ore şi zile explicând partenerilor din Europa şi din Statele Unite de ce avem nevoie în mod specific de o anumită armă şi nu de alta, am fi primit toate aceste arme până acum. Am fi instruit toţi oamenii, iar situaţia de pe teren ar fi fost mult diferită, ar fi fost mult mai bună”, a subliniat el.

„În această privinţă am pierdut cu toţii timpul şi i-am permis lui Putin să câştige ceea ce nu ar trebui să aibă”, a adăugat el. (Sursa: News.ro)