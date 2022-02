Aeroportul din orașul ucrainean Ivano-Frankivsk, dar și zone din împrejurimi, au fost bombardat joi dimineață, în cadrul amplei operațiuni de invazie militară declanșată de către Rusia. Momentele când rachetele rusești lovesc au fost surprinse pe video și imaginile au apărut pe rețelele sociale.

Imaginile de pe rețelele sociale arată lovituri care nu lovesc doar aeroportul, ci și în împrejurimi, în zone civile și locuite.

Ivano-Frankivks este unul din orașele mari ale Ucrainei, situat în vestul țării, la circa 100 de km nord de granița cu România și circa 160 de km est de Polonia.

Wow. Video of a missile hitting an airport, reportedly in Ivano-Frankivsk in Western Ukraine. The geographic scale of this thing is crazy pic.twitter.com/odhvqin77Y

Currently situation in my city. That's Ivano-Frankivsk, 300 km from Poland, NATO state, and who what to tell me that would be different and we need to refuse from our wishes to become NATO member. pic.twitter.com/oSqkikQXxC