Cătălin Cîrstoiu, după ce a fost retras din cursa pentru Primăria Capitalei: „Mi-aș dori ca toți politicienii care sunt acuzați de presă să explice public, dacă sunt vinovați sau nu”

POLITIC Marți, 23 Aprilie 2024, 13:41

​Cătălin Cîrstoiu a transmis că nu a fost decizia sa de a se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei, întrucât „un medic nu abandonează niciodată”, în primul mesaj după ce PSD-PNL a decis să nu îi mai susțină candidatura.

Catalin Cirstoiu Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

„Nu am luat decizia de a face un pas înapoi pentru că un medic nu abandonează niciodată. În fond, decizia politică trebuie să revină liderilor politici. Ei au puterea de a face ceva sau nu pentru București”, a transmis Cătălin Cîrstoiu pe Facebook. El a reiterat că nu este în incompatibilitate și a cerut ca toți politicienii care sunt confruntați cu acuzații publice să iasă să răspundă public precum a făcut el.

„Mi-aș dori ca toți politicienii care sunt acuzați de presă să explice public, dacă sunt vinovați sau nu, așa cum am făcut eu. Eu afirm încă o dată: nu sunt incompatibil. Pacienții își aleg unde se tratează. Nu eu. Am o carieră în spate, am mii de oameni făcuți bine. Tratați”, a transmis Cîrstoiu.

Retragerea dr. Cîrstoiu din cursa pentru Primăria Capitalei. Cea mai lungă ședință a coaliției

Întruniți luni dimineață, de la ora 10, în ședința conducerii Coaliției, liderii PSD și PNL au decis să renunțe la candidatura dr. Cătălin Cîrstoiu. Decizia a fost luată la miezul nopții, după 14 ore de discuții.

Timp de peste cinci ore, la ședință a luat parte și managerul Spitalului Universitar de Urgență București, Cătălin Cîrstoiu. În acest timp, liderii Coaliției au încercat să-l convingă pe candidatul comun să renunțe, au declarat pentru HotNews.ro surse politice. Managerul Spitalului Universitar a plecat, puțin înainte de miezul nopții, fără să accepte să se retragă el. „Decizia e la dumneavoastră, nu la mine, eu nu renunț pentru că niciodată n-am pierdut o cursă”, le-a spus Cîrstoiu liderilor PSD și PNL.

Motivul, așa cum a fost el explicat de surse politice pentru HotNews.ro, a fost: slabele șanse în cursă, așa cum au reieșit din sondaje și cum au fost resimțite, „la firul ierbii”, de către social-democrații și liberalii angrenați în campania de București. O investigație HotNews.ro a arătat că managerul spitalului public lucra și la clinica privată a familiei sale.

Legea interzice acest lucru, pentru directorii spitalelor de stat. Practic, pacienții nu mai beneficiau de gratuitate, banii mergeau la familia Cîrstoiu, iar spitalul public condus de acesta încasa sume mai mici de la Casa de Sănătate.

La capătul a 14 ore, liderii PSD și PNL au decis să meargă pe candidaturi separate la Primăria Capitalei: Gabriela Firea pentru PSD și Sebastian Burduja pentru PNL și să păstreze candidații comuni la sectoare și în țară, acolo unde se ajunge la consens.

​Candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei, Cătălin Cîrstoiu, a admis, vineri seară, în conferința de presă susținută la cererea liderilor coaliției, că a dat consultații la clinica privată Anemona deținută de soția sa, el spunând că toți colegii săi care dețin funcții în spitale publice fac asta și că OUG care le interzice managerilor să profeseze în afara spitalului a creat haos.

El a susținut, din nou, că a consultat și în clinica privată pentru a-și ajuta pacienții, dar și colegii medici care aveau nevoie de expertiza sa.

Managerul Spitalului Universitar București a încercat din nou să explice că a consultat pacienți la clinica deținută de soția sa pentru a-și ajuta pacienții și colegii care aveau nevoie de expertiza sa, susținând că, din punctul său de vedere, nu a încălcat legea. El a spus că merge să consulte oriunde îi cer bolnavii, că sunt mulți pacienți care preferă sistemul privat pentru că se tem de infecțiile nosocomiale din spitalele publice și că fac asta toți colegii săi care au funcții de conducere în spitalele publice, pentru că „OUG modificată de Vlad Voiculescu a creat haos în sistemul medical”.

Patru pacienți au povestit pentru HotNews.ro cum au ajuns să plătească sume de sute și de mii de lei la clinica Anemona. Doi dintre ei se operaseră la Spitalul Universitar la dr. Cătălin Cîrstoiu, iar schimbarea locului de tratament de la stat la privat s-a făcut prin mesaje de la rezidenți. Un altul îl căutase pe medic la stat și a fost îndrumat la privat, tot prin mesaje, pentru un consult la Anemona. Toți patru mărturisesc că, ajunși la Anemona, au fost consultați sau tratați de dr. Cătălin Cîrstoiu. Ei au oferit redacției mesajele și documentele de plată.