POLITIC Miercuri, 27 Martie 2024, 20:19

HotNews.ro

0

Conducerea PSD Constanţa a anunţat candidaţii pentru Primăria Constanţa şi pentru preşedinţia Consiliului Judeţean. Astfel, în cursa pentru Primăria Constanţa intră preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, iar candidatul social-democraţilor pentru preşedinţia Consiliului Judeţean este medicul Cătălin Grasa, fost director al Spitalului Judeţean Constanţa.

Horia Constantinescu, presedinte ANPC Foto: AGERPRES

Anunţul oficial al acestor candidaturi a fost făcut, miercuri seară, într-o conferinţă de presă, de către preşedintele PSD Constanţa, Felix Stroe, relatează News.ro.

„Astăzi, la Consiliul Politic Naţional al Partiului Social Democrat s-a luat decizia, cu unanimitate de voturi, ca pentru funcţia de primar în oraşul Constanţa să candideze domnul Horia Constantinescu. Cred că nu are nevoie de prezentări. E un om cu multă experienţă, preşedinte al ANPC. Pentru cealaltă funcţie, de preşedinte al Consiliului Judeţan, venim cu o candidatură, spunem noi, foarte, foarte, foarte serioasă, domnul doctor Cătălin Grasa, care nu mai are nevoie de prezentări. A fost director medical, manager general la Spitalul Judeţean, chirurg, predă la Facultatea de Medicină la Universitatea Ovidius, membru vechi al Partidului Social-Democrat”, a afirmat Felix Stroe.

Horia Constantinescu, candidatul PSD pentru Primăria Constanţa, prezent la conferinţa de presă, a explicat cum vede această campanie electorală.

„Cred că va trebui să nu avem neapărat o campanie dâmboviţeană, ci să reuşim să avem una a proiectelor. Cel puţin nu numai că îmi propun, asigur că acest tip de campanie îl voi duce şi eu şi echipa alături de care vom demara campania electorală. Cred că ar trebui să constatăm mai puţin ceea ce poate vedea fiecare dintre constănţeni prin simpla deschidere a uşii sau a geamului, uitându-se afară. Trebuie să arătăm ce putem face de la acest moment pentru a îndrepta lucrurile şi nicidecum de a arăta cu degetul unul spre celălalt. Fiecare dintre contracandidaţi are libertatea, bineînţeles, să demareze o campanie negativă. După cum ştiţi, n-ar fi nici prima nici ultima dusă împotriva mea, inclusiv de-a lungul carierei la Comisariatul pentru Protecţia Consumatorilor Constanţa sau la nivelul Autorităţii”, a declarat Horia Constantinescu.

El a anunţat că va demisiona de la conducerea ANPC când va începe campania electorală.

CITEȘTE ȘI:

Medicul Cătălin Grasa, candidatul PSD la preşedinţia Consiliului Judeţean Constanţa

La rândul său, Cătălin Grasa, candidatul PSD la preşedinţia Consiliului Judeţean Constanţa, a dezvăluit care va fi prioritatea sa în cazul în care va câştiga această funcţie.

„Dezvoltarea infrastructurii pe partea de sănătate. Mi se pare că am rămas în urmă foarte mult faţă de restul judeţelor vizavi de partea de sanatate, adică de spitale, policlinici, ambulatorii”, a declarat Cătălin Grasa.

El a arătat ce îl recomandă pentru această funcţie.

„Mă recomandă că am reuşit cu Spitalul Clinic Judeţean Constanţa să trecem printr-o zonă de criză, criza sanitară, acea pandemie care ne-a surprins pe toţi. Judeţul Constanţa are o problemă imensă. Nu are decât un spital. Nu are spital de pediatrie, nu are maternitate, nu are spital municipal multidisciplinar. Sunt pe această structură, a acestui spital. Ca să nu mai spunem că partea de urgenţă medicală este făcută pentru judeţul Dobrogea. Cazurile grave vin la noi. Am spus în ghilimele judeţul Dobrogea, spuneam şi înainte lucrul ăsta”, a explicat Cătălin Grasa.

Fostul primar Decebal Făgădău anunță revenirea în PSD. Va candida la alegerile parlamentare

La conferinţa de presă a social-democraţilor a fost prezent şi fostul primar al Constanţei Decebal Făgădău. El a anunţat că va reveni în PSD, partid din care a demisionat la sfârşitul anului 2020.

„Mi-am dat demisia din Partidul Social Democrat în momentul în care am avut probleme cu Justiţia. Întrucât acestea s-au încheiat, aşa cum am spus, voi lua o decizie dacă mă întorc sau nu în viaţa politică. Astăzi, întrucât am avut o întâlnire la Bucureşti, am luat decizia de a mă întoarce în viaţa politică şi de a împărtăşi din experienţa mea, cu bune, cu rele, cu realizări, dar şi cu greşeli, lui Horia, astfel încât oraşul să intre pe un făgaş de normalitate şi să se oprească această nebunie care, sincer, cel puţin pe mine, ca cetăţean, mă face să nu mai înţeleg nimic, nici unde suntem şi mai ales unde ne îndreptăm”, a afirmat Decebal Făgădău.

Felix Stroe a mai anunţat că Decebal Făgădău va candida la alegerile parlamentare din partea PSD Constanţa.

Liderul social-democraţilor constănţeni a anunțat de asemenea în cadrul conferinţei de presă că deputatul Cristina Rizea, care a intrat în Parlament din partea USR, s-a înscris în PSD şi va candida la Primăria Valu lui Traian.