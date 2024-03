POLITIC Duminică, 03 Martie 2024, 15:28

Președintele Consiliului Național al PSD, senatorul Vasile Dîncu, crede că social-democrații și liberalii vor avea un candidat comun la alegerile prezidențiale din septembrie, după europarlamentarele din iunie.

Vasile Dîncu Foto: Guvern, Facebook

„Cred ca se va ajunge la candidat comun la prezidențiale, după alegerile europarlamentare, și sperăm să fie candidat comun, eu sper sa fie presedintele PSD. Am discutat de principiu și am decis care vor fi criteriile”, a declarat Dîncu la Digi24.

Întrebat dacă Mircea Geoană ar putea fi susținut drept candidatul comun propus de PNL și PSD, Dîncu a spus că partidul condus de Marcel Ciolacu nu a vorbit despre acest aspect cu actualul secretar general adjunct al NATO.

„Nu a avut loc o discuție între Mircea Geoană si conducerea PSD, cred ca nici cu PNL. Această poate fi o variantă teoretică. În momentul acesta nu pot să evaluez dacă are sau nu are vreo șansă în fața orgoliului celor două partide mari din România”, a mai spus Dîncu.

Chiar dacă premierul Marcel Ciolacu nu a anunțat momentan că ar vrea să candideze pentru fotoliul de la Cotroceni, Dîncu spune că liderul PSD este „un posibil candidat”:

„În acest moment nu există o negociere între cele două părți. PSD are proiectul politic pe care îl are, în care acest moment este președintele Ciolacu, chiar dacă nu s-a anunțat. Dânsul spune, pe bune dreptate, că nu s-a stabilit că el este candidatul. Este cel care are acest rol de posibil candidat la prezidențiale”

Întrebat dacă iese din discuția această variantă, Mircea Geoană, candidat independent susținut de PSD și PNL, senatorul a precizat că în interiorul partidului nu au avut loc discuții pe această temă.

„Nu am discutat despre posibilitatea de a aduce un independent până acum ca și candidat din partea noastră. Sigur că la modul abstract nu e nicio posibilitate dispărută din acest punct de vedere”, a mai declarat președintele Consiliului Național al PSD.

PSD și PNL au convenit în 21 februarie comasarea europarlamentare cu cele locale și candidaturi comune la alegerile pentru Parlamentul European.

„Alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024 se desfășoară în ziua de duminică, 9 iunie 2024”, se arată în ordonanța de urgență privind comasarea.

În calculele PSD și PNL, alegerile prezidențiale ar urma să fie devansate și să se desfășoare în septembrie.

Calendarul electoral 2024:

alegeri europarlamentare și locale 2024 - 9 iunie

alegeri prezidențiale 2024 - 15 şi 29 septembrie

alegerile parlamentare 2024 - 8 decembrie

Guvernul PSD-PNL își motivează decizia de comasare a alegerilor europarlamentare cu cele locale susținând că un astfel de demers „are numeroase beneficii și poate motiva cetățeni să se prezinte la urne asigurând o reprezentativitate mai mari a membrilor din România în Parlamentul European, consolidând poziția României în Uniunea Europeană, prin transmiterea unui semnal clar că își dorește să urmeze poziția pro-UE și proiectele pentru dezvoltarea Uniunii pentru toate unitățile administrativ-teritoriale”.

Adjunctul secretarului general al NATO Mircea Geoană este în continuare prima opțiune la vot la alegerile prezidențiale, din postura de candidat independent, cu 26,5%, urmat de Marcel Ciolacu - 18,9% și Diana Şoşoacă - 14%, George Simion şi Nicolae Ciucă, conform unui sondaj realizat în urmă cu o lună de INSCOP la comanda News.ro.

În varianta în care ar candida şi liderul Pro România, fostul premier Victor Ponta, procentele ar scădea în special pentru candidații PSD, Marcel Ciolacu şi AUR, George Simon.