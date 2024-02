POLITIC Duminică, 04 Februarie 2024, 14:20

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat că are încredere că electoratul de dreapta din București va vota împotriva PSD, subliniind că trebuie ca oamenii să se informeze şi să voteze în cunoştinţă de cauză.

Precizările au fost făcute după ce PNL Bucureşti a decis cu unanimitate de voturi retragerea sprijinului politic acordat primarului general Nicuşor Dan, notează Agerpres.

„Am un mare respect pentru simpatizanţii PNL, aşa cum am pentru simpatizanţii USR, Forţa Dreptei, PMP. Sunt oameni de dreapta, care au votat schimbarea în Bucureşti după 12 ani de jaf, falimente şi lucru de mântuială. Am încrederea că ei vor şti să discearnă, pentru că în Bucureşti, din '90 încoace, se luptă Dreapta cu PSD. Sunt alegeri într-un singur tur, iar când sunt alegeri într-un singur tur sunt doi candidaţi care contează şi eu am încredere, speranţă că publicul de dreapta va vota împotriva PSD", a transmis Nicuşor Dan, duminică, în cadrul unei conferinţe de presă.

Potrivit acestuia, administraţia anterioară nu trebuie redusă la Gabriela Firea, în contextul în care întregul grup PSD a susţinut deciziile acesteia, inclusiv bugetul municipalităţii.

„Nu se compară această administraţie de trei ani, din care un an am plătit datorii, cu ce s-a întâmplat în ultimii 12 ani. (...) PSD a dus STB în pragul falimentului. PSD, votând bugetul, a dus Primăria în incapacitate de plată. Deci, e un partid care nu are simţul banilor... publici", a susţinut edilul.

Nicuşor Dan a reamintit, în ceea ce priveşte susţinerea pe care se poate baza în Consiliul General, că la şedinţa de acum patru zile consilierii PNL şi USR au votat proiectele convenite.

„O să discut cu PNL, să vedem cum văd ei colaborarea viitoare. Bineînţeles că, înainte de şedinţa de Consiliu, o să discutăm cu toate grupurile să vedem ce trece şi ce nu trece", a explicat el.

Nicușor Dan dezaprobă comasarea alegerilor

Nicuşor Dan şi-a reiterat dezaprobarea în ceea ce priveşte comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale, precizând că votul reprezintă „singurul moment în care cetăţeanul participă efectiv la decizia politică", iar acest lucru trebuie respectat.

„Respectul pentru acest drept înseamnă şi un drept de a fi informat cu alegerile care urmează să aibă loc. Noi deja avem o problemă cu media, nu vreau să o dezvolt, avem o problemă cu transmiterea mesajului de către forţele politice către cetăţeni, iar comasarea a două alegeri cu subiecte total diferite nu face decât să sporească deficitul de informare", a menţionat primarul general.

El a adăugat că a câştigat alegerile în data de 27 septembrie 2020, dar şi-a preluat mandatul o lună mai târziu.

„Dacă alegerile vor fi în iunie, campania electorală va începe în secunda în care se va anunţa noul calendar şi atunci primarii vor fi evaluaţi pentru, practic, trei ani de mandat, nu trei ani şi jumătate", a transmis Nicuşor Dan.

Primarul Sectorului 2: Arată disperarea guvernanţilor

La rândul său, primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, a susţinut că intenţia de a comasa alegerile reprezintă „o măsură disperată a actualei coaliţii de guvernare" care va duce la scurtarea mandatelor. În opinia sa, o astfel de măsură ar fi neconstituţională.

„Arată disperarea guvernanţilor, cărora le este teamă de anul acesta, care este un an de criză. Ne-au luat bani din impozitele pe venit. Banii bucureştenilor nu se mai duc la bucureşteni, ci se duc în alte locuri. O parte se duc în Ilfov, alta la sinecurile guvernanţilor. Şi ei ştiu că aceste lucruri vor exploda, că aceste lucruri vor veni cu o notă de plată. De asta încearcă să pună alegerile cât mai repede, ca să ţină capacul pe oala care începe să fiarbă. Din punctul meu de vedere, se va vedea lucrul acesta la vot. Cetăţenii înţeleg lucrurile acestea, că Guvernul a fost extraordinar de risipitor cu banii publici şi că nu ştie să guverneze. Se va vedea şi vor taxa acest Guvern la vot", a declarat Mihaiu.