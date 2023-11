POLITIC Marți, 21 Noiembrie 2023, 11:59

Fostul ministru de Interne Gabriel Oprea, achitat definitiv miercuri în legătură cu accidentul rutier din 2015 care a dus la decesul poliţistului Bogdan Gigină ce făcea parte din coloana sa oficială, a fost invitat în emisiunea „40 de întrebări” realizată de Denise Rifai în cadrul căreia a povestit, printre altele, cum are grijă de înfățișarea sa.

Gabriel Oprea Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Gabriel Oprea, în vârstă de 62 de ani, general cu patru stele în rezerva din octombrie 2009, când a fost înaintat în grad prin decret al președintelui Traian Băsescu, a fost întrebat dacă se simte vinovat moral pentru moartea polițistului Bogdan Gigină.

Fostul ministru al Internelor și al Apărării a subliniat că viața lui a fost marcată de momente dramatice și că a oferit sprijin familiilor ofițerilor care și-au pierdut viața în misiune.

„Am fost țintă politică, a fost un linșaj mediatic de tip intelligence. Dumneavoastră credeți că, dacă eram cu cineva în mașină sau veneam de la cârciumă nu se spunea totul la secundă unde am fost? Nu. Am avut în ziua aia cea mai grea zi din viața mea. Am fost la minister, am avut ședință de guvern, m-am dus la președintele Iohannis pe probleme de migrație. Am trecut 10 minute sau un sfert de oră pe acasă ca să mănânc ceva, am fugit, eram robul muncii. Am fugit, pentru că eram vicepremier pe Securitate națională, am discutat probleme de securitate națională cu cei de la SRI, ne-am întors, era în jur de orele 20.00, nu s-a mers cu viteză…”, a declarat Oprea, care a spus despre accident că a fost „ciudat” și pentru care nu se consideră vinovat moral.

Întrebat dacă s-a simțit umilit când a fost numit „generalul izmenar”, Opresa a răspuns că „nu”. Fostul ministru și vicepremier se consideră o „țintă politică” pentru că împotriva lui s-au încercat „atacuri psihologice”.

„Nimeni nu are voie să se ia de Armata Română”, a spus Oprea, precizând că criticii săi ar trebui „să se ia” de el doar ca om politic.

Fondatorul UNPR a fost chestionat și despre viața sa privată și a povestit cum își îngrijește părul, printre altele. La întrebarea: „Vă dau lacrimile la pensat?”, nașul lui Victor Ponta a declarat că este un lucru bun să aibă grijă de înfățișarea sa și că apelează la serviciile cosmeticienei soției sale pentru a-și stiliza sprâncnele.

„În primul rând că folosesc un șampon, nu mă vopsesc, folosesc un șampon, care… Știți ce înseamnă albirea părului? Albirea părului este o boală a părului, dar sunt două condiții ca să poți să aplici acest șampon. Primul lucru este să ai păr pe cap și al doilea, să mai ai pigment 10-15%. Și am. Deci, de două ori pe lună mă dau cu acest șampon, pentru păr grizonat, care are această culoare. Doi. Soția mea are o cosmeticiană de vreo 20 și ceva de ani, foarte serioasă, care ne vine acasă. În momentul când termină tratamentul soția mea, fac și eu tratament, inclusiv se ocupă și de sprâncenele mele. Nu, nu-mi dau lacrimile”, a răspuns Oprea.

Gabriel Oprea, achitat definitiv în cazul morții polițistului Gigină

Fostul ministru de Interne Gabriel Oprea a fost achitat definitiv miercuri în procesul în care a fost judecat pentru ucidere din culpă în legătură cu accidentul rutier din octombrie 2015 care a dus la decesul poliţistului Bogdan Gigină.

Decizia a fost luată miercuri de Curtea de Apel București după ce dosarul s-a plimbat ani de zile între instanțe.

Gabriel Oprea a reacționat atunci printr-un lung mesaj transmis Realitatea.net, în care susține că este „un om nevinovat”, care timp de 8 ani s-a confruntat cu „atacuri la persoană, la familie, ofense și umilințe aruncate public, sistematic”.

„Paradoxal, într-o țară democratică, am fost pus în situația să lupt pentru a-mi dovedi nevinovăția, să mă apăr de minciună, de fals și de manipulare pentru o vină care nu exista.

Au fost, fără îndoială, dosare politice.

Avântul politic al partidului pe care l-am înființat m-a transformat în țintă și s-a considerat că trebuie să fiu oprit, eliminat.

Am reprezentat UNPR în patru guverne, două de dreapta, două de stânga și, ca întotdeauna, am ales calea pe care am considerat-o corectă, chiar și atunci când această alegere a fost foarte grea. Sub steagul UNPR, mi-am făcut datoria, cu onoare, în funcțiile de ministru al apărării naționale, ministru al afacerilor interne, vicepremier pentru securitate națională și prim-ministru interimar.

Am fost alături de oamenii din sistemul de securitate națională, am sprijinit puternic și concret acest domeniu. Sunt militar și fiu de militar și am acționat întotdeauna cu sufletul. Mi-am respectat, de fiecare dată, cuvântul, chiar dacă am plătit pentru asta”, susține Oprea într-un lung mesaj patetic.

El a mai susținut că în acuzațiile pe care i le-a adus DNA nu a existat „nimic adevărat”.

Oprea, teza de doctorat și plagiatul

În 2016, membrii Consiliului General al CNATDCU au stabilit că lucrarea de doctorat a lui Gabriel Oprea este un plagiat și au cerut retragerea titlului de doctor.

Emilia Șercan a semnalat plagiatul, în 2015, pe HotNews, când Oprea era ministru de interne.

Jurnalista arătat că teza politicianului „conține o serie de elemente pe care comunitatea academică le include în categoria plagiatului” și că lucrarea este „un mixt de paragrafe amalgamate, fără a conține o introducere sau concluzii proprii

Însă fostul vicepremier și-a păstrat titlul de doctor, după ce luna trecută, Înalta Curte de Casație și Jusiție (ÎCCJ) a anulat ordinul ministrului educației Mircea Dumitru prin care acesta a fost declarat plagiator și i s-a retras titlul.

Oprea și-a susținut teza de doctorat, intitulată „Plângerea prealabilă - perspectiva istorică”, în anul 2000, la Facultatea de Drept a Universității București, coordonator fiind Ion Neagu, fost senator PSD.