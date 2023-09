POLITIC Sâmbătă, 23 Septembrie 2023, 12:17

Senatoarea PSD Gabriela Creţu, fosta soție a preşedintelui CJ Dumitru Buzatu - reţinut de DNA pentru o mită de peste un milion de lei şi exclus din PSD - s-a revoltat pe grupul de comunicare al senatorilor PSD după ce a fost suspendată din partid, potrivit unui mesaj obţinut de News.ro.

Gabriela Cretu Foto: Agerpres

„Aştept explicaţie statutară şi legală pentru suspendarea mea din partid. Voi face contestaţie la Comisia de integritate”, a scris Gabriela Creţu pe grupul senatorilor PSD imediat după ce a fost suspendată din partid.

Gabriela Crețu a avut și o intervenție la Antena 3 susținând că lui Dumitru Buzatu i s-a înscenat totul:

„Reacția noastră, a celor din PSD Vaslui... suntem toți în sedință. E clar: credem că președintelui nostru de organizație i s-a înscenat totul. Chiar dacă ar fi adevărat, nu înțeleg de ce am eu o responsabilitate în acest moment. Suntem despărțiți de mai bine de 20 de ani și divorțați legal din 2015. Am o relație colegială, lucrăm împreună. De ce să fiu eu suspendată din partidul la care am construit 33 de ani?”

Totuși, Gabriela Crețu spune că nu știa nimic de afacerile fostului soț și nu crede că acesta are așa mare avere:

„Am condus campanii, am câștigat eu personal cinci dintre ele, eu fiind la al cincilea mandat. Eu nu știu nimic despre afacerile lui. Avea ferma la care lucra foarte mult, dar era administrată de altcineva, conform legii. Alte lucruri nu știu că nu-l întreb pe fostul meu soț ce face în fiecare zi. De ce mă întrebați pe mine despre averea lui? Faceți aceeași eroare ca PSD. Nu cred că are așa mare avere. Numărați metri pătrați. Dar de ce mă întrebați pe mine?”

Preşedintele PSD Marcel Ciolacu a anunţat sâmbătă, după şedinţa Biroului Permanent Naţional, că preşedintele CJ Vaslui Dumitru Buzatu - reţinut de DNA pentru o mită de peste 1 milion de lei - a fost exclus din PSD, iar fiul acestuia, Tudor Buzatu, a demisionat din funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului. De asemenea, fosta soție lui Dumitru Buzatu, senatoarea PSD Gabriela Creţu, a fost suspendată din partid.

Gabriela Creţu este la al patrulea mandat de parlamentar din partea PSD.