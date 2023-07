POLITIC Sâmbătă, 01 Iulie 2023, 17:32

Ministrul Sănătăţii Alexandru Rafila a susţinut, într-o emisiune difuzată sâmbătă la Prima TV, că noul premier Marcel Ciolacu a adus mai multă rigoare în Guvern, spre deosebire de Nicolae Ciucă. Pus să aleagă între Vlad Voiculescu (USR) şi Nelu Tătaru (PNL), ministrul Sănătăţii a răspuns: „Niciunul”. Deşi liberalul Nelu Tătaru este partener de coaliţie cu Alexandru Rafila, ministrul s-a rezumat să-i transmită: „Multă sănătate!”.

Marcel Ciolacu și Alexandru Rafila Foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul Sănătăţii a fost întrebat, în emisiunea Insider politic de la Prima TV, ce s-a schimbat de când Marcel Ciolacu l-a înlocuit pe Nicolae Ciucă în fruntea Guvernului, relatează News.ro.

„N-am niciun fel de critică la adresa fostului prim-ministru, îl respect pe domnul Ciucă, dar de când a venit domnul Ciolacu ca şi prim-ministru e puţin mai multă rigoare din punct de vedere al modului de desfăşurare a şedinţelor de guvern”, a spus Alexandru Rafila.

Întrebat dacă Marcel Ciolacu are mai multă rigoare decât un general, ministrul Sănătăţii a răspuns: „Eu vă spun o percepţie pe care o am, dar asta nu înseamnă că domnul Ciucă nu a fost un bun prim-ministru. Am avut o relaţie civilizată, echilibrată, bazată pe respect cu dânsul. Îi mulţumesc pentru colaborare”.

Pus să aleagă între Vlad Voiculescu (USR) şi Nelu Tătaru (PNL), ministrul Sănătăţii a răspuns: „Niciunul”. La remarca moderatorului că e partener de coaliţie cu Nelu Tătaru, Alexandru Rafila a conchis: „Îi urez multă sănătate!”.

Ce spune despre candidatura la prezidenţiale

Alexandru Rafila a mai declarat sâmbătă la Prima TV că n-a avut niciodată ca ţintă candidatura la alegerile prezidenţiale. Rafila susţine că persoanele care apar în topul sondajelor de opinie cu doi-trei ani înainte de alegeri nu mai ajung să candideze pentru cea mai înaltă funcţie în stat. De asemenea, el mai spune că nu e interesat de o candidatură la Primăria Capitalei.

Rafila a fost întrebat în emisiunea Insider politic de la Prima TV de ce nu mai apare în sondajele de opinie ca opţiune pentru alegerile prezidenţiale, în condiţiile în care, în urmă cu câteva luni, era pe primele locuri la capitolul „opţiune de vot”.

„Nu pot să vă spun, pentru că nu am contribuit cu nimic nici la momentul în care eram inclus în aceste sondaje, nici la momentul în care nu mai sunt inclus în aceste sondaje. În România, în momentul în care nu te mai include cineva într-un sondaj, nu te mai întreabă nimeni de candidatura la prezidenţiale. Am spus întotdeauna că eu nu am o ţintă în acest sens, sunt foarte relaxat, vreau să-mi fac bine treaba acolo unde lucrez. Întotdeauna când în sondaje apar numele unor oameni, care sunt pe primul sau pe al doilea loc cu doi sau trei ani înainte de alegeri, niciodată acei oameni nu vor candida la alegerile prezidenţiale”, a precizat Alexandru Rafila.

Primăria Capitalei, prea „challenging”

Întrebat dacă e interesat de o candidatură la Primăria Capitalei, ministrul Sănătăţii a răspuns: „Nu! Am declarat asta în repetate rânduri. Administraţia locală e un domeniu interesant, dar Primăria Capitalei e un domeniu care este prea „challenging” (provocator - n.r.) din multe puncte de vedere şi, probabil, n-am eu suficiente abilităţi pentru acest domeniu. Niciodată n-am fost un concurent pentru doamna Firea”.