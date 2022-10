POLITIC Vineri, 14 Octombrie 2022, 12:47

HotNews.ro

Fostul ministru al Muncii şi Protecţiei Sociale, liberala Raluca Turcan, a criticat, vineri, păstrarea supraimpozitării muncii part-time, în condiţiile în care se observă o scădere cu peste 60.000 de locuri de muncă şi anunţă că susţine "corectarea acestei măsuri".

"Eu o consider o măsură greşită şi dincolo de faptul că nu încurajează creşterea numărului de locuri de muncă, nici financiar nu îşi atinge ţinta pentru care ea a fost introdusă. (...) De aceea am depus un amendament la legea de aprobare a acestei ordonanţe de urgenţă. Din nefericire în Senat acest amendament a fost respins, dar la Camera Deputaţilor voi milita foarte puternic şi am foarte mulţi colegi care susţin corectarea acestei măsuri. Sper să şi reuşim", a precizat Raluca Turcan, citată de Agerpres.

Turcan spune că s-au pierdut zeci de mii de locuri de muncă din cauză că Guvernul a supraimpozitat munca part-time.

"Din perspectiva numărului de contracte, ultimele evaluări pe care le aveam arătau următoarea evoluţie: o creştere într-adevăr a numărului de contracte pe perioadă nedeterminată, dar o scădere de aproape două ori a contractelor pe perioadă determinată. Per ansamblu, la finalul lunii trecute se înregistra o scădere totală a numărului de contracte de muncă de aproximativ 70.000. 70.000 de contracte de muncă, ceea ce înseamnă aproximativ şaizeci şi ceva de mii de locuri de muncă, pentru că o persoană poate să aibă mai multe contracte de muncă. De aceea, cifrele confirmă că această măsură a condus la scăderea numărului de locuri de muncă", a afirmat Raluca Turcan.

Fostul ministru al Muncii a spus că în 2021, în mandatul ei, a crescut numărul de contracte de muncă, deşi era criză sanitară.

"Mai mult decât atât, în perioada similară de anul trecut, în plină criză sanitară, contractele de muncă au avut o evoluţie de creştere continuă şi principala mea preocupare ca ministru al Muncii a fost să creştem numărul de locuri de muncă", a declarat Raluca Turcan.

Turcan atrage atenţia că suprataxarea muncii part-time a dus la creşterea fenomenului de muncă la negru.

"Şi ar mai fi de făcut un comentariu. Din cauza acestei măsuri, inclusiv o instituţie a statului român a arătat cu cifre că a crescut fenomenul muncii la negru, pentru că angajatorii dacă nu pot să suporte taxe suplimentare, atunci din nefericire recurg la abuzuri şi angajează persoane la negru. Deci, undeva, cel mai probabil, acea scădere de contracte de muncă se regăseşte în oglindă cu angajaţii la negru", a încheiat Raluca Turcan.

La jumătatea lunii iulie guvernul a adoptat o ordonanță de urgență prin care se introduc o serie de modificări, printre care suprataxarea muncii part-time. Dacă până acum pentru un contract de două ore se plăteau taxe pentru două ore, acum la același tip de contract nivelul de taxare este la nivel salariu minim, pentru program de opt ore.