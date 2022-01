Continuă scandalul din PMP. Diaconescu îl acuză pe Tomac că vrea să preia abuziv conducerea partidului și amenință cu tribunalul / Tomac face inventarul minciunilor

Liderul PMP spune că nu a participat la sedința de partid în care s-a decis convocarea Congresului pentru alegerea unei noi conduceri deoarece astfel ar fi validat sedința. „Deși mă aflam în sediul PMP, am fost pus în imposibilitatea de a participa la adunare. În plus, din păcate, domnul Tomac și partenerii săi, au creat o conjunctură neplăcută în care prezența mea ca și Președinte la întâlnire, ar fi transformat automat adunarea într-un Colegiu statutar (ceea ce își și dorea domnul Tomac, îngrijorat și conștient că nu are suficiente semnături pentru demersul său)”, a mai spus Diaconescu, reclamând că are accesul blocat pe pagina de Facebook a PMP.