De unde va lua USR voturile pentru susținerea unui guvern condus de Cioloș? Barna: Dacian Cioloș este propunerea lui Iohannis, care are susținerea necondiționată a PNL

Dacian Cioloș, desemnat de președintele Klaus Iohannis drept candidat la funcția de premier, are nevoie de 234 de voturi în Parlament peentru a-și trece guvernul. USR are doar 80 de parlamentari, iar atât PNL și UDMR, cât și PSD și AUR au anunțat, în primele ore de la anunțul președintelui, că nu îl vor susține pe Cioloș. pe ce se bazează USR, în aceste condiții? Dan Barna spune că, în primul rând, USR mizează pe PNL și UDMR, pentru refacerea coaliției de guvernare: "Dacian Cioloș este propunerea lui Klaus Iohannis, care are susținerea necondiționată a PNL".

Potrivit Constituţiei, Dacian Cioloş are termen 10 zile de la desemnare pentru a veni în faţa Parlamentului pentru un vot de încredere asupra programului şi a întregii liste a Guvernului şi are nevoie de o majoritate de 234 de voturi pentru a ajunge la Palatul Victoria. Astfel, în 10 zile, Cioloș trebuie să își asigure majoritatea în Parlament.

După anunțul președintelui, Florin Cîțu a reacționat imediat și l-a trimis pe Cioloș la "aliații" săi, PSD și AUR, cu care a dărâmat Guvernul. O reacție similară a avut și UDMR

Același mesaj, că nu vor susține un guvern condus de Dacian Cioloș, l-au avut și PSD și AUR

De unde va lua atunci USR voturile pentru susținerea unui guvern condus de Cioloș?

Vicepreședintele USR, Dan Barna, spune că Dacian Cioloș va începe de marți negocierile cu PNL și UDMR pentru a construi "majoritatea firească" pentru revenirea coaliției la guvernare.

Întrebat, la Digi 24, despre anunțul ferm al lui Cîțu, barna a spus că nu există o decizie a PNL prin care să fi fost denunțat protocolul coaliției și acolo este "punctul de pornire".

"Rămân optimist că și PNL, și UDMR înțeleg că singura soluție de a trece de această crize este o coaliție USR-PNL-UDMR. (...) Scenariul de la care pornim e de continuare a coalitiei.

Dacian Cioloș este propunerea lui Klaus Iohannis, care are susținerea necondiționată a PNL", a declarat Barna.

Chestionat, din nou, cum va reuși USR să adune voturile în 10 zile, Barna a răspuns: "Vă amintesc că USR a reușit să strângă un milion de semnaturi pentru inițiativa Fără penali".