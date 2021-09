Cîțu îi cere lui Orban să dea explicații conducerii PNL pentru afirmația privind parteneriatul cu Iohannis: Dacă nu, o clarificăm noi pentru el

În prima zi de președinte al PNL, Florin Cîțu îi cere explicații lui Ludovic Orban pentru afirmația făcută la finalul Congresului PNL, când anunța că parteneriatul său cu preşedintele Klaus Iohannis s-a încheiat. ”Îi voi da posibilitatea domnului Ludovic Orban să clarifice această poziţie, dacă nu, o clarificăm noi pentru el”, a susținut, duminică, noul lider al PNL.

Cîțu a spus că speră că afirmația lui Orban a fost una "la supărare" și a anunțat că îi va cere să dea explicații în prima ședință a Biroului executiv al PNL:

"Pentru că pe mine m-au votat membrii PNL în majoritate covârşitoare şi pentru parteneriatul cu preşedintele Klaus Iohannis.

Aşa că, în primul BEx, eu voi cere domnului Ludovic Orban să-şi clarifice această poziţie, ce vrea să spună.

Eu cred că a fost o poziţie spusă la supărare, pentru că planurile noastre de viitor sunt strâns legate de parteneriatul cu preşedintele Klaus Iohannis. Aşa că, în următorul BEx, îi voi da posibilitatea domnului Ludovic Orban să-şi clarifice această poziţie. Dacă nu, o clarificăm noi pentru el".

Întrebat dacă va propune excluderea lui Orban din partid, Cîţu a spus, din nou, că îi va cere fostului lider al PNL să explice ce a vrut să spună prin acea declaraţie: "Nu am spus aşa ceva, am spus doar să vină să ne explice ce a vrut să spună cu acea exprimare, când a spus că nu mai există un parteneriat, pentru că PNL şi această conducere are un parteneriat cu preşedintele Klaus Iohannis".

Ludovic Orban a anunțat, sâmbătă seară, după ce a pierdut alegerile din PNL, că luni va demisiona din funcția de președinte al Camerei Deputaților, spunând că din acest moment între el și președintele Iohannis nu mai există niciun parteneriat:

"Vreau să vă anunț de acum că demisia mea din funcția de președinte al Camerei Deputaților va fi luni la prima oră pe masa președintelui ales Florin Cîțu.

Și vreau să vă mai spun un lucru: din momentul de față între Ludovic Orban și Klaus Iohannis nu mai există niciun parteneriat”.