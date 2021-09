Drulă, mesaj dur pentru Cîțu: „Da, Florine, s-a terminat! Te agăți de putere, dar România nu te mai vrea”

Ministrul demisionar al Transporturilor, Cătălin Drulă, l-a atacat dur pe premierul Florin Cîțu, la scurt timp după și-a depus demisia la cabinetul acestuia.





„Plec din cauza unui premier iresponsabil și incapabil să înteleagă ce înseamnă să conduci un guvern. Un premier despre care am spus odată că e zombie politic, care e terminat. Da, Florine, s-a terminat! Te agăți de putere, dar România nu te mai vrea.”, a spus Drulă, în cadrul unei declarații de bilanț la Ministerul Transporturilor.







El a adăugat că Florin Cîțu este „un șef de guvern toxic pentru România”.





Miniștrii USR-PLUS și-au depus în această dimineață demisiile la cabinetul premierului Florin Cîțu. ​





„În această dimineață am făcut ceea ce am anunțat. Am înregistrat și depus demisiile, împreună cu miniștrii USR PLUS, la cabinetul premierului. Mergem mai departe”, a scris pe Facebook Dan Barna.