Miniștrii USR-PLUS și-au depus demisiile la Guvern

​Miniștrii USR-PLUS și-au depus în această dimineață demisiile la cabinetul premierului Florin Cîțu.







​„În această dimineață am făcut ceea ce am anunțat. Am înregistrat și depus demisiile, împreună cu miniștrii USR PLUS, la cabinetul premierului. Mergem mai departe”, a scris pe Facebook Dan Barna.







În cursul zilei, Dan Barna și Dacian Cioloș vor avea o discuție cu președintele Klaus Iohannis. Aceasta vine la doar trei zile de la atacul dur al șefului statului la USR-PLUS pe care l-a acuzat că a făcut alianță cu AUR.







Tot astăzi, conducerea Parlamentului discută din nou despre moțiunea de cenzură depusă de USR-PLUS și AUR, după trei încercări eșuate de a stabili calendarul, din lipsă de cvorum.