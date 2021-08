Vicepremierul USR despre rectificare: Sunt optimist că vom ajunge la o formulă echilibrată care să ajute investițiile

"Împreună cu colegul meu Dacian Cioloş şi cu premierul Florin Cîţu am mai discutat despre necesităţile pe ministerele pe care le coordonez. Sunt optimist că vom găsi o formulă de rectificare care să ne ajute să continuăm programele de investiţii ale Guvernului. Cifrele care au fost prezentate în spaţiul public au fost o primă propunere de la care încep discuţiile la nivelul coaliţiei şi la nivelul liderilor coaliţiei. Am discutat pe fiecare minister, în parte, repet, sunt convins că vom ajunge la o formulă care să fie şi echilibrată şi să asigure şi resursa de investiţii necesară", a afirmat Barna, vineri, la Palatul Victoria, citat de Agerpres.Întrebat dacă la Ministerul Transporturilor vor fi alocări suplimentare, el a răspuns: "Repet, discuţia de ieri a pornit de la acea primă propunere transmisă de premier, care, din păcate, a ajuns şi în spaţiul public"."Este varianta de la care am pornit, am discutat la fiecare minister în parte, peste tot este posibil să mai existe modificări. Şi la Transporturi şi la celelalte ministere am discutat exact, foarte specific, au fost discuţii tehnice, pe necesar, pe obligaţiile pe care le are şi Ministerul Transporturilor şi celelalte ministere, pe componenta de investiţii, pe componetele legale, acele decizii ale instanţelor care trebuie onorate de către statul român şi, în acest context, sunt convins că vom ajunge la o formulă echilibrată care să ne permită să avem şi o a doua parte a anului reuşită pe investiţii", a explicat Barna.El a adăugat că, în acest moment, nu se discută despre remaniere la nivelul niciunui minister, întrebat dacă există riscul ca ministrul Transporturilor să plece din Guvern întrucât "nu a prezentat" execuţia bugetară."Poziţia Ministerului Transporturilor tocmai a fost prezentată, ieri, de către colegul meu în spaţiul public, pe pagina sa, şi nu se discută la momentul de faţă despre niciun fel de remaniere, despre niciun minister", a completat Barna.Vicepremierul a confirmat că anul acesta va fi şi o a treia rectificare bugetară, în luna noiembrie. "Da, va fi o nouă rectificare bugetară sau, mă rog, a treia rectificare bugetară va fi în luna noiembrie, tocmai pentru ca, în funcţie de execuţia care va fi la momentul acela, să putem să închidem bugetul cât mai aproape de resursele alocate", a indicat Dan Barna.