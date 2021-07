Florin Cîțu s-a contrat cu presa: Cine susține că documentul aparține Guvernului, să vină cu probe

​​Premierul Florin Cîțu a declarat marți, că nu a văzut documentul cu antetul Guvernului prin care se stabileau direcțiile de comunicare pentru campania internă a PNL. Florin Cîțu susține că documentul nu a fost înregistrat la cancelaria primului-ministru iar cei care l-au făcut public să vină cu dovezi.







"Nu îmi place concluzia pe care ați spus-o, nu știu dacă e adevărată. Colaboratorii mei au emis foarte multe documente în exces de zel. Nu îmi aduc aminte să fi văzut documentul. Cei care spun că este un document real să vină și cu probe (...) Sunt multe documente care există cu propuneri", a declarat premierul la Palatul Parlamentului.







La întrebarea reporterilor dacă este în regulă ca un consilier al premierului, angajat din bani publici, să vină cu propuneri pentru membrii PNL Cîțu a replicat:





"Aceste lucruri nu mi se par în regulă, dar nu știu dacă acest lucru s-a întâmplat. Eu spun că cine spune c[ este un document al Guvernulii să demonstreze că este un document real. Dacă este nevoie, vom face verificări. Am spus în general că văd multe probleme, soluții. Nu știu ce conține acel document. Eu nu am văzut acel document, nu mi-a fost adus mie (...) Eu nu tolerez așa ceva dar cine spune că este un doscumet real să vină cu probe în acest sens. Eu discut cu consilierii mei. Domnul Orban trebuie să vină cu dovezi că este adevărat. Eu îmi aduc aminte că au fost alte documente despre care spuneau că sunt înregistrate la guvern, dar nu le-am găsit. Eu înțeleg că și domnul Orban și domnul Teodorovici au avut acel document. Să vină să demonstreze că este un document real. Acest document nu a ajuns la guvern, pe masa mea, nu a fost semnat", a declarat Cîțu.





Florin Cîțu face referire la un document cu antetul Guvernului, cancelaria prim-ministrului, consultat de HotNews.ro, care stabilește direcțiile de comunicare pentru campania internă a partidului. De la Palatul Victoria s-a făcut lista comunicatorilor care trebuie să arate ”diferența de clasă” între cele două echipe aflate în competiție directă, președintele Klaus Iohannis fiind promovat ca partenerul lui Florin Cîțu.





Știrea se actualizează