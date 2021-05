Rareș Bogdan reclamă intervenția Poliției și Jandarmeriei în localul unde lua masa cu familia: "Am vorbit aseară cu Lucian Bode. De două ori în dimineaţa asta”

Prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan a reclamat modul în care Poliţia şi Jandarmeria au intervenit în localul în care lua masa în weekend alături de familie şi a precizat că a discutat cu ministrul de Interne, Lucian Bode, despre acest subiect.





"Eram cu familia. Eram pe terasă. (...) După aceea a venit ploaia, s-au acoperit lucrurile. Eu înţeleg foarte bine şi susţin total forţele de ordine şi respectarea regulilor. Mi-aş dori foarte mult ca forţele de ordine să fie prezente vineri, sâmbătă în anumite locuri din Bucureşti sau de pe litoral unde restaurantele se transformă în cluburi. Acolo ar trebui să intre exact în modalitatea în care au făcut-o ieri în anumite locuri din Bucureşti”, a spus Rareş Bogdan, luni, la Palatul Parlamentului.





El a susţinut că poliţiştii şi jandarmii ar trebui "să încerce să vină cu mai puţine uniforme".

"Am vorbit aseară cu Lucian Bode. De două ori în dimineaţa asta. (...) O să vorbesc fără probleme şi, după asta, o să mă deplasez cu dânsul la Ministerul de Interne", a adăugat prim-vicepreşedintele PNL.





Rareş Bogdan a afirmat că nu poate fi acuzat de trafic de influenţă, deoarece doar l-a informat pe ministrul de Interne despre această situaţie. "Eu nu am făcut altceva decât să informez. Eu nu am cerut să intervină. Eu nu i-am spus unde este localul. M-a întrebat şi nu i-am spus: nu vreau să-ţi spun, pentru că nu este cazul meu particular. În schimb, am văzut asta în patru locuri din Bucureşti întâmplător. Mi-au spus oameni pe care îi cunosc, din zonă, că în ultimul timp e foarte multă presiune pe ei", a explicat liberalul.

”E normal să fie DSP, organele de control să verifice actele, număr de mese, dacă sunt respectate regulile pandemiei, pentru că încă este pandemie, chiar dacă trăim relaxarea de sâmbătă în Bucureşti, dar nu văd de ce într-un loc unde se află oameni cu familiile, cu copiii trebuie să vină în uniforme. Dacă doream să mănânc alături de oamenii în uniforme mă făceam poliţist, militar, SRI-ist sau altceva. Eu sunt civil şi vreau să trăiesc între civili. Îi respect pe poliţişti şi pe jandarmi, dar cred că puteau să stea în parcare", a acuzat acesta.