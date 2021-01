Orban evită să spună dacă va candida la şefia PNL: Cel mai probabil, congresul va avea loc în luna septembrie, octombrie

"Când vom lua decizia să convoc. Sunt unii care nu au văzut declaraţiile mele. Congresul PNL, conform statutului, se convoacă, e un Congres obişnuit, un Congres ordinar, se convoacă după anul de după alegerile parlamentare şi presupune alegeri care pleacă de jos în sus.(...) Cel mai probabil o să înceapă adunările generale după luna martie, probabil conferinţele judeţene pe perioada verii şi cel mai probabil alegerile efective, Congresul în luna septembrie, octombrie”, a declarat Ludovic Orban, după ce a participat la o şedinţă cu reprezentanţii IMM.





Întrebat dacă va mai candida la şefia formaţiunii, Orban și-a făcut un scurt bilanț al activității în fruntea PNL.











Reamintim că în interiorul PNL există nemulțumiri la adresa modului în care Orban a purtat negocierile pentru guvernul de centru-dreapta. Doi lideri ai partidului Rareș Bogdan și Robert Sigartău i-au cerut acestuia demisia din fruntea PNL.







„Am preluat PNL într-un moment greu, după o înfrângere în alegeri când avea 17-18% în sondajele de opinie. Am câştigat alegerile pe Parlamentul European, am câştigat referendumul pe Justiţie iniţiat de preşedinte Iohannis şi aduceţi-vă aminte că PNL s-a implicat cu toată forţa în susţinerea acestui referendum iniţiat de preşedinte, care a fost adoptat cu 66% dintre cetăţenii care au venit la vot. Am câştigat alegerile prezidenţiale, cel mai mare scor pe care l-a obţinut un candidat de dreapta. Am câştigat alegerile locale, în condiţiile în care ne-am luptat cu 21 de baroni roşii şi aproximativ 1.700 de primari PSD. La alegerile parlamentare, chiar dacă nu le-am câştigat, după alegeri am negociat formarea unor majorităţi şi PNL este principalul partid de guvernământ, care deţine poziţia de premier, are practic jumătate dintre miniştri care compun Guvernul. La nivelul celor patru funcţii esenţiale în statul român suntem preşedintele, premierul şi preşedintele Camerei Deputaţilor, sunt reprezentanţii PNL”, a spus Orban.