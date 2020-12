Ciolacu: Nu m-am văzut direct cu George Simion, am discutat la telefon

​Marcel Ciolacu a declarat, duminică seară, că nu s-a întâlnit cu liderul AUR George Simion, dar a vorbit cu acesta la telefon. Precizările vin după ce, potrivit gândul.ro, liderii PSD s-au întâlnit sâmbătă, fiind surprinse mai multe imagini în care apar, separat, Ciolacu și Dâncu și Dâncu și Simion, în fața aceleiași clădiri.





„Nu m-am văzut direct cu domnul Simion, am discutat la telefon. Eu m-am dus la IRES, s-a făcut un sondaj, l-am solicitat la partid, să vedem cum s-au împărțit voturile. (...) Categoric am vorbit cu dl Simion la telefon. E și normal să fac acest lucru. Nu numai cu dl Simion am vorbit. Am discutat, sunt parlamentari la primul mandat, care e sistemul de funcționare a Parlamentului”, a declarat Marcel Ciolacu, la Antena 3.







El a precizat că Simion venise la sediul IRES pentru „un contract, o analiză politică”.