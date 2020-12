Ședință de mobilizare la PSD cu o zi înaintea alegerilor. Mesajul pe care Ciolacu îl va transmite șefilor din teritoriu

Social-democrații se reunesc, sâmbătă, în ședința Consiliul Național pentru a stabili ultimele detalii organizatorice. Conducerea partidului urmează să ia pulsul din organizații și să dea mesajul final de mobilizare înainte de scrutinul de duminică. Miza acestor alegeri parlamentare pentru PSD este dublă: să obțină mai multe mandate de parlamentari decât PNL și să recupereze electoratul de stânga divizat. Social-democrații știu că din postura de câștigător al alegerilor pot revendica funcția de premier, iar din poziția de lider al opoziției ar consolida partidul, cu o condiție: partidul lui Victor Ponta să rateze intrarea în Parlament.





Surse social-democrate au declarat pentru HotNews.ro că, potrivit ultimelor sondaje interne PSD s-ar afla cu 2 puncte procentuale înaintea PNL. Avantajul PSD din sondaje se află în marja de eroare și nu reprezintă o garanție că partidul va câștiga mai multe mandate decât PNL. Conducerea partidului urmează să le comunice liderilor din teritoriu mesajul că PSD are șanse mari să câștige alegerile dacă va exista o mobilizare a electoratului de stânga.







"Mobilizarea organizațiilor care au câștigat alegerile va fi la capacitate maximă. Avem zone din țară, comunități unde nu au fost înregistrate cazuri de infecție și acolo oamenii sunt relaxați, dar există și zonele carantinate unde nu a ajuns informația la oameni că pot ieși din case să voteze. Mobilizarea este esențială", a explicat un lider social-democrat.





Social-democrații se așteaptă, conform estimărilor interne, ca în contextul pandemiei, prezența la vot va fi între 38-40%.



De altfel, problema cu care se confruntă PSD este că electoratul de stânga este divizat și neinteresat. În ultima săptămână electorală pesediștii și-au concentrat mesajul electoral pe tema guvernării și a desemnării premierului. Președintele PSD, Marcel Ciolacu, și Alexandru Rafila au făcut turul televiziunilor susținând că partidul poate obține cele mai multe mandate de parlamentar și va propune premierul. De altfel, toți liderii social-democrați au vorbit despre specialiștii pe care îi au și care vor putea gestiona criza sanitară.



Marcel Ciolacu: "PSD este singura alternativă la dezastrul lui Orban. PSD va câștiga alegerile. Avem specialiști și un plan pentru sănătate și economie aplicabil din prima zi. Cred că Partidul Social Democrat va avea numărul cel mai mare de parlamentari din viitorul Parlament al României. Conform Constituției, partidul care cei mai mulți parlamentari este invitat primul la Cotroceni, merge cu o propunere de prim-ministru, președintele îl desemnează și acest prim-ministru desemnat are 10 zile să-și creioneze viitorul guvern. Ultima oară s-a întâmplat tot cu Guvernul său, Guvernul Cioloș, aceeași procedură a fost”.



Tot în ultima parte a campaniei electorale, strategia PSD a fost să evite atacul frontal asupra PNL. Liderii social-democrați au preferat să vorbească despre specialiștii pe care îi au, despre măsurile imediate pe care le vor lua dacă ajung la guvernare folosind constant ca referință decizile luate de Guvernul PNL.



Pe partea organizatorică, PSD a schimbat majoritatea reprezentanților din secțiile de votare. "Cei care ne reprezentatu în secțiile de votare nu erau membri PSD, nici măcar simpatizați ai partidului. I-am schimbat și am pus oamenii noștri care își vor face treaba și vor număra voturile din secțiile de votare așa cum se face și nu doar voturile scrise pe procesele verbale cum s-a făcut la locale", spun sursele HotNews.ro.







De asemenea, PSD are un nou sistem de numărătoare paralelă a voturilor prin care, susține prim-vicepreședintele Sorin Grindeanu, partidul va avea în cel mai scurt timp voturile numărate până la ultimul".







Sorin Grindeanu: "Niciun vot dat de români PSD nu va putea fi furat. Am pus la punct împreună cu colegii noștri din teritoriu cel mai eficient sistem de numărătoare paralelă a voturilor la nivel naţional pentru alegerile parlamentare. Am cooptat în echipa de campanie un grup de membri din Organizaţia de tineret, specialişti în IT. Ei vor susţine din punct de vedere tehnologic tot ceea ce ţine de raportările privind procesele verbale din acea noapte".