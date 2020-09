Ludovic Orban: Deocamdată nu discutăm intrarea lui Nicuşor Dan în PNL

El a susţinut că în unele secţii au dispărut voturi date lui Nicuşor Dan.





El a afirmat că alegerile locale au fost o bătălie de o „dificultate extremă”, iar cea de la Bucureşti „epică”.









„Este o decizie pe care trebuie să o gândească Nicuşor Dan. Deocamdată nu discutăm acest subiect. Deocamdată Nicuşor Dan a fost ales cu sprijinul nostru şi cu sprijinul celor de la USR-PLUS, dar mai ales prin votul bucureştenilor”, a declarat Orban la postul B1 TV, potrivit Agepres.„Acolo unde oamenii noştri nu au fost suficient de vigilenţi au mai dispărut voturi de la Nicuşor Dan”, a spus Orban, subliniind că în sectoarele 1, 2 şi 5 există inadvertenţe. El a dat exemplu faptul că în sectorul 5 un număr de 90 de voturi pentru PNL au fost numărate în procesul-verbal pentru Partida Romilor.Orban a vorbit şi despre declaraţia copreşedintelui USR-PLUS Dacian Cioloş, care a afirmat că eventualele parteneriate după alegerile parlamentare vor fi gândite în funcţie de viziunea proprie privind modul în care România trebuie să fie guvernată şi nu se va sta la „târguieli”, iar formaţiunea pe care o reprezintă va explica principiile pentru construirea bunei guvernări.„Cum adică nu vom negocia? Împreună l-am sprijinit pe Nicuşor Dan. (...) Pe mine mă interesează datele. PNL a câştigat alegerile cu 34%, pe locul doi a fost PSD cu 30% la votul politic (...) şi pe locul trei USR cu 13%. Ăsta este rezultatul, iar ca şi câştiguri, sigur, am văzut că unii nu văd decât victoriile de la Timişoara şi de la Braşov ale USR-PLUS. Foarte bine, asta a fost dorinţa alegătorilor, deşi ambii primari pe care i-am avut noi au nişte rezultate deosebite, poate durata prea mare a mandatului, incapacitatea de a comunica, dar rezultatele concrete se văd”, a spus Orban.În ceea ce priveşte numărul de primari, el a indicat că, potrivit rezultatelor parţiale, PSD are 1.430, PNL - 1.250 de primari, PMP - 50 de primari, USR-PLUS - 45.De asemenea, Orban a menţionat că PNL are 17 preşedinţii de consilii judeţene.