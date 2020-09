Postare controversată a unui candidat USR la funcția de consilier în Sectorul 2 / Și-a ponegrit bona din cauza opțiunilor politice și a anunțat că renunță la ea

Radu Nedelcuț, candidat USR-PLUS la Consiliul Local Sector 2, și-a denigrat bona, printr-o postare pe Facebook, motivul fiind legat de opțiunile politice ale acesteia. Mai mult, a completat postarea spunând că "este în procesul de a înlocui bona". Imediat a fost asaltat de comentarii foarte dure, motiv pentru care câteva ore mai târziu a șters fraza despre înlocuirea bonei. Ulterior, în comentarii, după ce a primit o serie de critici, a afirmat că nu renunță la bonă pe criterii politice, ci pentru că nu crede în mască și dezinfectant.





Unii dintre cei care au criticat această postare au atras atenția că este un caz de discriminare pe motiv de opțiune politică diferită și că ar trebui sesizat Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii. De altfel, nici Codul Muncii nu permite concedierea pe criterii de opțiuni politice, însă în acest caz nu e clar dacă bona are contract de muncă.







Paragraful despre înlocuirea bonei a fost șters, însă a rămas în istoric.



















Postarea în forma cu paragraful legat de înlocuirea bonei



"Bona mea crede ferm ca:



- Victor Ponta e presedintele USR (?!?!)

- Nicusor Dan tocmai ce a iesit din puscarie (?!?!)



Oricat de mult am incercat sa ii explic ca eu sunt in USR, ba mai si candidez si stiu lucrurile astea mai bine decat ea, mi-a fost literalmente imposibil sa o conving ca nu e asa; ma chinui deja de 3 saptamani.



In schimb merge la vot si voteaza Gabriela Firea super hotarata pentru ca "e o luptatoare". Argumentul lipsei apei calde are zero impact la ea pentru ca e ferm convinsa ca "nu tine de Primarie".



Ce vreau sa spun... daca te consideri un alegator macar vag informat, daca stii macar care e diferenta intre PSD, PNL, USRPLUS, UDMR... daca stii macar care e diferenta intre apa calda si apa rece... pentru numele lui Dumnezeu mergi la vot! Nu lasa soarta noastra a tuturor sa fie decisa de oameni complet ignoranti!



LE: pentru toti cei ce mi-au comentat. Da, sunt in procesul de a inlocui bona dar that's not the point. Acea persoana va merge la vot indiferent ca mai e bona mea sau nu si intalnesc zilnic in strada oameni ca ea".



Precizarea privind înlocuirea bonei a fost urmată de un val de critici. Unul dintre comentatori i-a atras atenția că este ilegal să concediezi pe cineva pe criterii politice. Candidatul USR i-a răspuns că problema sa cu bona e că nu crede în mască și dezinfectat, însă în postarea inițială nu a pomenit deloc despre acest motiv.