Ponta a găsit și „un lucru bun” făcut de Guvernul PNL. „Nu trebuie criticat doar ca să zici ca ai criticat”

​„Guvernul Orban face multe prostii și ticăloșii - dar rămâne în funcție în continuare pentru că PSD îl susține (și refuză să facă Moțiune de Cenzură) ! Noi PRO România am fost cei mai vocali atunci când Orban a schimbat șefi pesediști puși de Dragnea & Co cu șefi liberali la fel de incompetenți și ineficienți! Din păcate acum se dovedește că, în ultimii ani, în această privință PNL = PSD! Dar acum Guvernul a făcut un lucru bun - și nu trebuie criticat doar ca să zici că ai criticat: a schimbat conducerea liberală incompetentă a DSP București- și a numit interimar un medic militar! Medicii sunt profesioniști care merită sprijiniți / medicii militari au în plus o Cultură instituțională și disciplină care se pot dovedi extrem de eficiente în momente de criză!”, a scris Ponta pe Facebook. Direcția de Sănătate Publică București intră sub conducere militară, în urma unei decizii a ministrului Sănătății, Nelu Tătaru. DSP București va fi coordonată de generalul-medic Ionel Paul Oprea , care a condus temporar și Spitalul Județean Suceava, devenit focar de coronavirus, în această primăvară.Decizia ministrului Sănătății vine după ce scandalurile legate de DSP București s-au ținut lanț în ultima perioadă din cauza unor anchete epidemiologice ratate sau chiar inexistente, în contextul epidemiei de COVID-19. Direcția de Sănătate Publică din București devine prima astfel de structură din țară care intră sub conducere militară în timpul pandemiei de COVID-19. Direcțiile de Sănătate Publică sunt instituții-cheie în gestionarea epidemiei de coronavirus, fiind cele care ar trebui să gestioneze anchetele epidemiologice.