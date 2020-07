Dacian Cioloș: "Aflu că unele televiziuni spun că aș fi „forțat” urcarea într-un avion de la București la Cluj". Liderul PLUS povestește de ce a decis să renunțe la călătorie

„Aflu de la prieteni că unele televiziuni spun că aș fi „forțat” urcarea într-un avion de la București la Cluj-Napoca și că acum aș fi bine-mersi în Cluj, datorită unor intervenții făcute „de sus”. Sunt nevoit să fac câteva precizări, doar ca să nu ia amploare ceea ce se conturează a fi manipulare”, își începe Cioloș postarea.El povestește apoi că a rămas de fapt la București, din cauză că Tarom a vândut pentru cursa de Cluj mai multe locuri decât capacitatea avionului.„Am aflat așadar că biletul meu este valid, numai că, de fapt, sunt pe o listă de așteptare pentru a urca în avion, o listă pe care erau deja alte două persoane. (...) La un moment dat am primit un bilet de îmbarcare si am urcat în avion (...) Cum decolarea a tot întârziat, am întrebat personalul avionului despre ce e vorba și am înțeles că, dintre celelalte două persoane care mai erau pe lista de așteptare, ar fi trebuit să aleagă doar una pentru ultimul loc liber (...) Am decis să renunț eu la călătorie și am rămas la București”, a relatat liderul PLUS.Cioloș spune că „scenele de derută și nervozitate de la bord au fost filmate de o pasageră”. „Nu am înțeles cu ce scop, cât timp nu am utilizat nici funcția, nici numele pentru a obține vreun beneficiu suplimentar – dincolo de acela de a zbura pe baza biletului pe care îl cumpărasem”, a scris el.Fostul premier mai afirmă că a povestit întâmplarea pentru că vrea doar ca „nimeni să nu pice în capcana unor manipulări simpliste ale unor televiziuni care se folosesc de numele meu și creează un subiect „de scandal” doar pentru a-și crește audiența”.Aflu de la prieteni că unele televiziuni spun că aș fi „forțat” urcarea într-un avion de la București la Cluj-Napoca și că acum aș fi bine-mersi în Cluj, datorită unor intervenții făcute „de sus”.Sunt nevoit să fac câteva precizări, doar ca să nu ia amploare ceea ce se conturează a fi manipulare.În seara asta, potrivit biletului pe care l-am cumpărat cu mai multe zile în urmă de la TAROM, ar fi trebuit să zbor Bruxelles – București – Cluj-Napoca. Am rămas însă la București, din cauză că TAROM a vândut pe cursa de Cluj mai multe locuri decât capacitatea avionului. E un lucru care se mai întâmplă - această practică „overbooking” nu tocmai fericită pentru cei care se găsesc în situația de mai jos, este destul frecventă la multe companii aeriene și permisă de IATA.Ajuns la București dinspre Bruxelles, am aflat așadar că biletul meu către Cluj-Napoca este valid, numai că, de fapt, sunt pe o listă de așteptare pentru a urca în avion, o listă pe care erau deja alte două persoane. Motivul: mai multe bilete vândute decât capacitatea avionului. La un moment dat am primit un bilet de îmbarcare si am urcat în avion - înțeleg că în virtutea faptului că fiind în tranzit aveam prioritate potrivit reglementărilor sau unei proceduri a TAROM.Cum decolarea a tot întârziat, am întrebat personalul avionului despre ce e vorba și am înțeles că, dintre celelalte două persoane care mai erau pe lista de așteptare, ar fi trebuit să aleagă doar una pentru ultimul loc liber.O situație ingrată și jenantă, atât pentru mine, cât mai ales pentru pasagerii care așteptau de mai bine de o jumătate de oră ca avionul să decoleze. Am decis să renunț eu la călătorie și am rămas la București, cu toate că am câteva lucruri urgente de rezolvat acasă, la Zalău.Scenele de derută și nervozitate de la bord au fost și filmate de o pasageră, nu am înțeles cu ce scop, cât timp nu am utilizat nici funcția, nici numele pentru a obține vreun beneficiu suplimentar – dincolo de acela de a zbura pe baza biletului pe care îl cumpărasem.Nu e nimic excepțional, nu vreau nici să mă victimizez că a trebuit să cobor din avion și nici să mă dau erou că am cedat locul primit. Dacă cineva a avut impresia că avionul stă în loc din cauza mea, e în eroare. Sper că ceilalți doi pasageri de pe lista de așteptare au ajuns cu bine la Cluj-Napoca.Scriu asta aici pentru că vreau doar să nu pice nimeni în capcana unor manipulări simpliste ale unor televiziuni care se folosesc de numele meu și creează un subiect „de scandal” doar pentru a-și crește audiența.