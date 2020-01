Cum a negociat Nicușor Dan cu PLUS susținerea pentru Primăria Capitalei. Soluția-surpriză: alianță cu un partid făcut pentru el

Nicușor Dan a avut în acest sens o întâlnire, în urmă cu câteva săptămâni, cu liderul PLUS, Dacian Cioloș. În timpul discuțiilor, potrivit unor surse, Cioloș i-ar fi transmis că nu poate să-i susțină candidatura de vreme ce este independent. Nicușor Dan i-a pus pe masă însă o soluție la această problemă. Alianța cu un partid ce-i este apropiat și care a fost special înființat anul trecut.Rezultatul n-a fost însă cel așteptat. La finalul săptămânii trecute, Vlad Voiculescu a fost lansat de PLUS drept candidat al formațiunii la Primăria București.Strategia lui Nicușor Dan a ajuns și la urechile USR. Deputatul Tudor Pop a scris, potrivit g4media.ro , pe forumul intern de discuții despre inițiativa lui Dan.„Am aflat aseară că Nicușor are un partid de rezervă, Uniunea Forțelor Locale, înființat în urmă cu șase luni. Nu la inițiativa lui Nicușor, care a fost ușor fâstâcit cand a fost întrebat. Deci discutăm despre un candidat independent, o parte din colegi clamează că ei sunt loiali USR si îl susțin pe Nicusor Dan, dar în tot acest timp se coace un proiect politic separat. Făra comentarii”, a scris el.Uniunea Forțelor Locale a fost înființat în iulie anul trecut de Nicoleta Teodorescu, Elena Enescu și Alina Dimache, potrivit registrului partidelor politice.