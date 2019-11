Tăriceanu anunță că ALDE ar putea să nu susțină niciun candidat în turul doi al prezidențialelor

Călin Popescu Tăriceanu a declarat, miercuri, că Viorica Dăncilă și Klaus Iohannis nu au fost convingători în campania pentru turul doi și că ALDE ar trebui să nu susțină niciun candidat, lăsând electoratul să decidă pe cine va vota. Liderul ALDE precizează că în partid există opinii diferite.





„Mai sunt câteva zile până la desfășurarea turului doi care va da rezultatul privitor la viitorul președinte al României pentru următorii cinci ani. Chiar azi am avut o videoconferință cu președinții organizațiilor județene, unde am constatat, nu e de mirare, că există o mare diversitate de puncte de vedere. Din punctul meu de vedere, niciuna din ofertele celor doi candidați nu este una convingătoare. Și având în vedere că Mircea Diaconu nu s-a calificat în turul doi, eu consider că trebuie să dăm dreptul simpatizanților noștri, membrilor noștri, în mod liber și democratic să facă propria alegere, pe baza propriei analize, pe baza propriei evaluări și să decidă în consecință”, a scris Călin Popescu Tăriceanu, miercuri, într-o postare pe Facebook, potrivit Mediafax.



Duminică, 24 noiembrie, are loc al doilea tur al alegerilor prezidențiale în țară, iar între 22 și 24 noiembrie are loc votul în diaspora. Cetățenii români vor putea alege între Viorica Dăncilă și Klaus Iohannis.