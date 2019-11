Iohannis: În ultimii doi ani nu am mai avut vacanțe deloc pentru că am stat să păzesc România de PSD

„Am fost plecat în total în cinci ani în trei vacante. Chiar dacă am fost plecat, am lucrat. Și când am plecat în vacanță o săptămână mi-am luat mapa și pixul și am lucrat. Din păcate, în ultimii doi ani nu am mai avut vacanțe deloc pentru că am stat să păzesc România de PSD”, a declarat, miercuri, Iohannis.El a precizat că a mai fost în weekend-uri la munte, unde a vorbit cu oamenii, comentând că „e foarte interesant că lumea a urmărit cu drag cum președintele reușește să rupă câte o zi” pentru a merge la munte.