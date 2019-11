Cum arată calculele și strategia PSD cu o săptămână înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale

Pentru prima data în istoria PSD ținta, la alegerile prezidențiale din noiembrie, este de a intra în turul doi. Cu acest target și cu un candidat căruia zilele îi sunt numărate la șefia partidului campania făcută de liderii social democrați a fost una lipsită de vitalitate și efervescență. Premierul demis și candidatul Viorica Dăncilă a bătut țara în lung și lat, într-o campanie clasica la firul ierbii însoțită doar de consilierii proprii și de singurul social-democrat care i-a rămas alături, Mihai Fifor.





Ultimele sondaje interne îi asigură pe social democrați că Viorica Dăncilă va intra în turul doi la alegerile prezidențiale alături de Klaus Iohannis. Surse din interiorul PSD au declarat pentru HotNews.ro că Viorica Dăncilă se poziționează pe locul doi în preferințele electoratului undeva între 20-22% și cu 5 procente înaintea candidatului USR Dan Barna.





"Este evident sub scorul partidului dar miza acestora alegeri este ca PSD să intre în turul doi. Fiecare organizație are ca target la aceste alegeri să obțină un prag între 40-45% din voturile alegătorilor. Scopul este ca partidul să nu scadă la nivel național sub 20%. Ar fi un dezastru asta", au explicat sursele HotNews.ro.









După pierderea puterii în urma demiterii Guvernului, candidatul și președintele PSD Viorica Dăncilă nu mai este privită ca un lider al PSD. Liderii social democrați pregătesc deja debarcarea acesteia din fruntea partidului.





De remarcat este că, pe toată perioada campaniei electorale, lângă Viorica Dăncilă nu s-a situat niciun lider de marcă al PSD. Singurii care au însoțit-o în campania electorală au fost consilierii personali și secretarul general al PSD, Mihai Fifor.





În acest context și contrar uzanțelor niciun for de conducere al partidului nu s-a mai reunit de la debutul campaniei electorale și, potrivit surselor HotNes.ro, nici în perioada imediat apropiată nu este convocată vreo ședință în acest sens.







"De campanie se ocupă Fifor și consilierii pe care îi plătește doamna Dăncilă. Fiecare organizație are targetul stabilit, restul, vom vedea după alegeri ce strategie de reorganizare vom stabili", au explicat sursele citate.







Reamintim că la evenimentul de lansare a candidaturii la prezidențiale a Vioricăi Dăncilă baronii au fost cei care s-au afișat în prim plan, pe scenă și au arătat că ei sunt noua forță în PSD.



În interiorul PSD se formează tabere și se adună adepți și susținători pentru cei care doresc să candideze la șefia PSD. Marcel Ciolacu, Gabriela Firea, Olguța Vasilescu, Niculae Bădălău și Paul Stănescu se încălzesc pe tușă pentru a prelua conducerea partidului.







După demiterea Guvernului, Paul Stănescu Marcel Ciolacu și Gabriela Firea au preluat din nou controlul partidului și i-au impus președintelui PSD retragerea lui Mihai Fifor și Eugen Teodorovici din prim plan. De altfel, după cel de-al doilea tur de scrutin social democrați se pregătescc pentru un nou congres extraordinar pentru alegerea uni noi conduceri a partidului.