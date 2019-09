Șeful AEP: Dacă se rezolvă problema din cererea PSD de rambursare a sumelor de la europarlamentare, avem banii în buget, îi putem da

"Legat de ce s-a întâmplat cu rambursarea sumelor din campania electorală pentru europarlamentare, noi considerăm că este o decizie incorectă a Autorităţii Electorale Permanente, motiv pentru care luni vom depune acţiune în instanţă pentru a ne recupera sumele pe care credem noi că trebuie să le recuperăm de la AEP. De altminteri, raportul de control al Autorităţii arată clar că s-au îndeplinit toate condiţiile ca suma să fie rambursată PSD. Prin urmare, ne considerăm îndreptăţiţi să mergem în instanţă şi sperăm să recuperăm această sumă", afirma Fifor.

















"La acest moment, e o plângere prealabilă, vom vedea care sunt etapele, nu am văzut documentele până la această dată, vom vedea dacă din documentele pe care le-au prezentat sau pe care le vor prezenta în susţinerea plângerii prealabile se rezolvă această problemă cu privire la semnatarul cererii de rambursare. Dacă se va rezolva, noi avem banii în buget, îi putem rambursa. Dacă nu se va rezolva, vom vedea în etapa următoare, la nivelul instanţei", a spus preşedintele AEP într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres.El a menţionat că, atunci când s-a stabilit nerambursarea, nu exista informaţie clară dacă semnatarul cererii de rambursare are împuternicirea liderului partidului."La momentul la care s-a stabilit nerambursarea nu exista informaţie clară că persoana care a semnat cererea de rambursare ca reprezentant legal are împuternicirea preşedintelui partidului, doamna Viorica Dăncilă, în calitate de preşedinte executiv, care conducea la acea dată partidul", a explicat Mituleţu-Buică.Pe 29 august, secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a declarat că social-democraţii vor depune acţiune în instanţă pentru recuperarea de la Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a sumelor aferente campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare.