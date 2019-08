Tăriceanu spune că remanierea propusă de Dăncilă nu e suficientă: Nu vreau să fac parte dintr-o guvernare impotentă. E nevoie de un gest de forță.

"Nu sunt mulțumit cu acest răspuns (n..r.: al premierului Viorica Dăncilă, privind remanierea) (...) Am avut însă o discuție cu doamna premier în care, bazat pe experiența mea de premier, i-am recomandat să încerce să gândească o restartare a guvernării, în sensul de a-i da posibilitatea să treacă din această defensivă în care se află Guvernul, și practic și coaliția, de o bună bucată de vreme, într-o situație de ofensivă. Pentru asta ar fi fost nevoie și ar fi nevoie de câteva lucruri esențiale: un program de guvernare regândit pe baza programului de guvernare care a fost votat în Parlament, o asumare a obiectivelor care se pot realiza până la termen, o propunere de noi obiective, o reformă a unor instituții ale statului și nu în ultimul rând o restructurare a echipei guvernamentale care să șteargă această impresie de lipsă de competență, care trebuie să recunoaștem planează asupra guvernului existent", a declarat Călin Popescu Tăriceanu, pentru Mediafax.

Președintele ALDE susține că varianta optimă este restructurarea prin votul în Parlament.

Tăriceanu a adăugat că, dacă PSD vrea să facă față onorabil rundelor de alegeri care urmează este nevoie de „un gest puternic, de forță”, care să arate că premierul are capacitatea de a fi liderul partidului și șefa Guvernului. „Senzația mea este că în momentul de față Guvernul funcționează, poate nu numai guvernul, instituțiile care țin de administrația centrală, funcționează din inerție. Nu există o direcție clară care să se fi dat și pe care să o urmeze", spus liderul ALDE.El i-a avertizat pe social-democrați „să se gândească foarte serios la acest subiect care ne dă posibilitatea să mergem mai departe”.

"Am auzit că sunt critici care consideră că ALDE nu dorește să iasă de la guvernare că eu am să îmi pierd funcția de președinte al Senatului. Complet greșit. Nu vreau să fac parte dintr-o guvernare impotentă. Am auzit și alte expresii de genul “câinele nu pleacă de la măcelărie”, vedeți proverbe savante din popor, eu vreau să îi anunț pe foarte mulți că colegii mei sunt vegetarieni", a mai spus Tăriceanu.

Președintele PSD, Viorica Dăncilă, a declarat, luni, că PSD nu acceptă un ultimatum din partea ALDE, precizând însă că social democrații iau în calcul "o remaniere a miniștrilor care nu au performat și ajustarea programului de guvernare", dar nu va merge pe varianta restructurării.